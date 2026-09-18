Nga bắt đầu 3 ngày bầu cử quốc hội

Ngày 18/9, công dân Nga bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử quốc hội.

Đây là cuộc bầu cử quốc hội đầu tiên kể từ khi cuộc xung đột toàn diện tại Ukraine bùng nổ vào năm 2022. Giới chức nước này đã kéo dài 03 ngày đúng dịp cuối tuần nhằm thúc đẩy tỷ lệ đi bầu trong số 111 triệu cử tri đủ điều kiện, đồng thời cho phép cả hình thức bỏ phiếu điện tử. Các điểm bỏ phiếu mở cửa từ thứ 6 và sẽ đóng cửa vào Chủ nhật.

Một phụ nữ đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử quốc hội tại Vladivostok, Nga, ngày 18/9/2026. Ảnh: AP

Phát biểu trước toàn dân trước thềm cuộc bầu cử, Tổng thống Vladimir Putin đã khẳng định: "Sự lựa chọn và quyết tâm của các bạn sẽ một lần nữa chứng minh rằng hàng triệu người đang sát cánh đằng sau các chiến binh của chúng ta, rằng chúng ta là một dân tộc đoàn kết, gắn kết bởi các giá trị chung, ký ức lịch sử và tình yêu Tổ quốc”.

Đảng Nước Nga Thống nhất cầm quyền của Điện Kremlin gần như chắc chắn sẽ duy trì quyền kiểm soát tại hạ viện, tức Duma Quốc gia. Một số đảng nhỏ hơn thuộc "phe đối lập hệ thống", những đảng luôn bỏ phiếu đồng điệu với chính phủ trong mọi vấn đề cốt lõi, cũng dự kiến sẽ duy trì sự hiện diện của mình.

Cử tri sẽ cầm hai lá phiếu riêng biệt, bầu ra một nửa trong tổng số 450 ghế của Duma bằng cách chọn các đảng phái chính trị có tên trong phiếu bầu. Phần còn lại được tranh cử tại các khu vực bầu cử đơn ghế, trong đó cử tri chọn các ứng cử viên cá nhân.