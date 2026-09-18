Ngân vang lời then, tiếng tính

Then Tày Bình Liêu - một giá trị văn hóa truyền thống được trao truyền qua nhiều thế hệ, gắn với đời sống tinh thần của đồng bào Tày. Để di sản ấy tiếp tục hiện diện trong đời sống hôm nay, không chỉ cần những người gìn giữ, mà còn cần sự trao truyền, thực hành và tiếp nối của các thế hệ. Chương trình “Quảng Ninh – Thành phố di sản” với sự đồng hành của Nghệ nhân Ưu tú Hoàng Thị Viên, anh Tô Đình Hiệu – Giám đốc Trung tâm Cung ứng dịch vụ xã Bình Liêu; em Tô Quảng Thành – con trai anh Hiệu, sẽ cùng trò chuyện về hành trình gìn giữ và trao truyền Then Tày Bình Liêu, về những giá trị cốt lõi cần được bảo tồn, cũng như cách để di sản tiếp tục sống trong cộng đồng và đến gần hơn với thế hệ trẻ.