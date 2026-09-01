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Thành phố Quảng Ninh - Rạng rỡ ngày mới

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Chương trình phát thanh đặc biệt “Thành phố Quảng Ninh – Rạng rỡ ngày mới” với sự tham gia của các khách mời: Nhạc sĩ, ca sĩ Bùi Tuấn Ngọc – Bí thư Đoàn cơ sở Nhà hát Ca múa nhạc Quân đội; Lương Gia Khánh - bạn trẻ với nhiều video góp phần quảng bá hình ảnh Quảng Ninh
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từ khóa:

#thành phố Quảng Ninh

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