Niềm vui đến trường của học sinh vùng cao

Từ những ngôi trường nội trú được xây dựng khang trang ở vùng cao, biên giới đến sách giáo khoa, trang phục, những bữa ăn đầy đủ và sữa học đường được hỗ trợ cho học sinh, các em ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi và biên giới của Quảng Ninh ngày càng có điều kiện học tập, sinh hoạt tốt hơn. Thông qua các chính sách hỗ trợ giáo dục, tỉnh đang từng bước thu hẹp khoảng cách về điều kiện học tập giữa học sinh ở vùng khó khăn và các khu vực khác, góp phần bảo đảm cơ hội tiếp cận giáo dục cho mọi học sinh.