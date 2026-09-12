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Mặt trời thợ lò

Nhạc và lời: Xuân Nhật; Thể hiện: Huy Anh

Kỷ niệm 90 năm Ngày Truyền thống công nhân Vùng mỏ (12/11/1936 - 12/11/2026)

từ khóa:

#Mặt trời thợ lò #tác giả #tác phẩm

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