Thêm giải pháp cảnh báo lái xe đi đúng tốc độ

Lái xe vi phạm tốc độ là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến tai nạn giao thông. Cùng với việc duy trì kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 1, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố đang triển khai lắp đặt mô hình cảnh sát giao thông sử dụng máy đo tốc độ trên các tuyến đường có giới hạn tốc độ. Mô hình bước đầu cho thấy hiệu quả trong tuyên truyền, cảnh báo người điều khiển phương tiện tuân thủ quy định về tốc độ.