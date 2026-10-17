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Nội dung, chương trình dự kiến Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI

Báo Quảng Ninh trên
nhandan.vn
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https://nhandan.vn/infographic-noi-dung-chuong-trinh-du-kien-ky-hop-thu-hai-quoc-hoi-khoa-xvi-post996071.html

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Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI

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#Tin tức #Kỳ họp thứ hai #Quốc hội khóa XVI #chương trình #nội dung

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