PAHO thu hồi quy chế loại trừ bệnh sởi của Mỹ

Báo The Wall Street Journal mới đây đăng tải thông tin Tổ chức Y tế Liên Mỹ (PAHO) đã thu hồi quy chế loại trừ bệnh sởi của Mỹ, chấm dứt 26 năm nước này duy trì quy chế trên, sau khi xác định virus sởi tiếp tục lây truyền liên tục tại đây trong hơn 1 năm.

Nhân viên y tế tiêm vaccine phòng bệnh sởi cho người dân. Ảnh: AP

Quyết định được đưa ra trong bối cảnh Mỹ ghi nhận số ca mắc sởi cao nhất trong hơn 3 thập kỷ. Từ năm 2025 đến nay, khoảng 7.500 người tại nước này đã mắc bệnh, trong đó 13 trường hợp tử vong.

Trong quá trình đánh giá, PAHO xem xét dữ liệu dịch tễ học và xét nghiệm do Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC) cung cấp, nhằm xác định liệu cùng một chủng virus sởi có lưu hành liên tục tại nước này trong ít nhất 12 tháng hay không. Đây là căn cứ để xác định tình trạng lây truyền nội địa, thay vì chỉ có các ca bệnh từ bên ngoài xâm nhập.

Theo CDC, tính đến ngày 12/11, Mỹ ghi nhận 5.182 ca mắc sởi được xác nhận trong năm 2026 tại 45 bang, thành phố New York và Đặc khu Columbia. Con số này đã vượt tổng số 2.289 ca của cả năm 2025, đưa đợt tái bùng phát bệnh sởi tại Mỹ trở thành một trong những đợt nghiêm trọng nhất trong nhiều thập kỷ.

“Đây là căn bệnh hoàn toàn có thể phòng ngừa. Thật không thể chấp nhận được khi chúng ta có số ca mắc sởi nhiều đến vậy”, giáo sư y tế công cộng Noel Brewer thuộc Đại học Bắc Carolina nhận định. Ông là Chủ tịch của một hội đồng tư vấn độc lập về bệnh sởi và đã trình bày báo cáo của CDC về tình hình bệnh sởi cùng đánh giá của nhóm chuyên gia trước PAHO ngày 10/11.

Mỹ được công nhận quy chế loại trừ bệnh sởi vào năm 2000. Một quốc gia có thể ngăn chặn sự lây truyền của virus khi tỷ lệ tiêm chủng đạt 95% dân số, qua đó tạo miễn dịch cộng đồng và bảo vệ cả những người không thể tiêm vaccine.

Hai liều vaccine sởi có hiệu quả bảo vệ khoảng 97%, là biện pháp tốt nhất để phòng ngừa nhiễm bệnh và lây truyền virus. Bệnh sởi có thể gây mù, điếc, tổn thương não hoặc tử vong.

Giáo sư dịch tễ học William Moss thuộc Trường Y tế Công cộng Bloomberg, Đại học Johns Hopkins, cho rằng việc mất quy chế loại trừ bệnh sởi là tổn thất đối với uy tín của Mỹ với tư cách một quốc gia có thế mạnh về y tế công cộng.