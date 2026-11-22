Mỹ ghi nhận ca tử vong đầu tiên do sởi tại bang Virginia trong năm 2026

Giới chức y tế bang Virginia (Mỹ) thông báo một trẻ em dưới 5 tuổi đã tử vong sau khi có kết quả xét nghiệm dương tính với virus sởi. Đây là trường hợp tử vong đầu tiên liên quan đến bệnh sởi tại bang này trong năm 2026, giữa lúc số ca mắc trên toàn nước Mỹ tăng lên mức cao nhất trong nhiều thập kỷ.

Tổ chức Y tế Liên Mỹ (PAHO) đã thu hồi quy chế loại trừ bệnh sởi của Mỹ, chấm dứt 26 năm nước này duy trì quy chế. Ảnh: AP.

Theo Sở Y tế Virginia, nạn nhân là một trẻ nhỏ dưới 5 tuổi. Cơ quan chức năng chưa công bố thêm thông tin về trường hợp này.

Từ đầu năm 2026, Virginia đã ghi nhận 220 ca mắc sởi, chủ yếu tập trung tại khu vực miền Trung của bang. Phần lớn người mắc bệnh chưa được tiêm vaccine phòng sởi. Trên phạm vi toàn quốc, ít nhất 12 trường hợp tử vong liên quan đến bệnh sởi đã được báo cáo trong năm nay. Trong đó, Pennsylvania ghi nhận 8 ca, New York một ca, Wisconsin 2 ca và Virginia 1 ca. Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC), nước này đã ghi nhận hơn 5.800 ca mắc sởi trong năm 2026, mức cao nhất kể từ năm 1991.

Trường hợp tử vong tại Virginia được công bố chỉ vài ngày sau khi Mỹ, cùng với Mexico và Bolivia, không còn được công nhận là quốc gia đã loại trừ bệnh sởi. Giới chuyên gia bày tỏ lo ngại về nguy cơ virus tiếp tục lây lan khi người dân chuẩn bị tụ họp trong dịp Lễ Tạ ơn vào tuần tới, cũng như Giáng sinh và các kỳ nghỉ lễ trong tháng 12.

Theo các chuyên gia, phần lớn người trưởng thành không cần tiêm nhắc lại vaccine sởi, quai bị và rubella (MMR), tuy nhiên một số nhóm có thể cần bổ sung liều vaccine tùy theo tình trạng miễn dịch và nguy cơ phơi nhiễm.

Đầu tháng 11, CDC cũng ban hành hướng dẫn mới về bệnh sởi trong thai kỳ, cảnh báo nguy cơ gia tăng sảy thai, trẻ sinh ra mắc nhiễm trùng bẩm sinh và các biến chứng như viêm phổi ở phụ nữ mang thai. Vaccine phòng sởi không được tiêm trong thời kỳ mang thai, nhưng được khuyến nghị tiêm trước khi mang thai nhằm bảo vệ sức khỏe của mẹ và trẻ.