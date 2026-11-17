Phát hiện nền nhà thờ thời Trung cổ quy mô lớn tại Sudan

Các nhà khảo cổ học vừa phát hiện nền nguyên gốc của một nhà thờ lớn thời Trung cổ tại miền Bắc Sudan, được cho là một trong những công trình Kitô giáo quan trọng nhất của vùng Nubia cổ đại. Phát hiện mới tại thành phố cổ Old Dongola cho thấy nhà thờ có quy mô đồ sộ, với diện tích có thể lớn hơn cả Nhà Trắng ở Mỹ.

Khu vực nơi các nhà khảo cổ Ba Lan - Sudan phát hiện nền nguyên gốc của một nhà thờ lớn thời Trung cổ tại thành cổ Old Dongola ở miền Bắc Sudan. Phát hiện này cho thấy quy mô và tầm quan trọng về kiến trúc của một trong những công trình Kitô giáo quan trọng nhất của Nubia. Ảnh: AP

Đầu tháng 11, đoàn khảo cổ chung Ba Lan - Sudan đã phát hiện một cầu thang nằm giữa những bức tường cao 11 m, dẫn xuống nền nguyên gốc của Đại thánh đường Chúa Jesus, công trình được cho là nhà thờ lớn nhất tại Nubia thời Trung cổ. Nhà thờ này lần đầu được phát hiện vào năm 2021, nhưng phần lớn kiến trúc vẫn bị chôn vùi dưới lòng đất. Khu vực cầu thang vừa khai quật hiện là vị trí duy nhất mà các nhà khảo cổ tiếp cận được mặt nền ban đầu của công trình.

Theo ông Artur Obłuski, trưởng đoàn khảo cổ Ba Lan - Sudan kiêm Giám đốc Trung tâm Khảo cổ học Địa Trung Hải Ba Lan, công trình có quy mô lớn hơn Nhà Trắng và đoàn nghiên cứu đang lên kế hoạch tiếp tục khai quật. Các nhà khảo cổ ước tính nhà thờ có chiều rộng khoảng 47 m và chiều dài 57 m, tương đương diện tích mặt bằng gần 2.700 m². Những số liệu này cho thấy quy mô đáng kể của công trình trong lịch sử kiến trúc Kitô giáo tại khu vực.

Đại thánh đường Chúa Jesus nằm tại thành phố cổ Old Dongola, bên bờ Đông sông Nile, cách thành phố Dongola ngày nay khoảng 160 km về phía Đông Nam. Khu vực này nổi tiếng với nhiều nhà thờ cổ, từng là trung tâm quan trọng của Vương quốc Makuria thời Trung cổ. Makuria là một trong ba vương quốc hình thành dọc đoạn trung lưu sông Nile sau khi các nhà truyền giáo Kitô giáo đến khu vực này vào thế kỷ VI. Theo nhóm nghiên cứu, Đại thánh đường Chúa Jesus có thể từng là công trình tôn giáo lớn nhất và quan trọng nhất của vương quốc.

Ông Obłuski nhận định nhà thờ có vai trò đáng chú ý đối với sự phát triển kiến trúc tại Nubia và Đông Bắc châu Phi. Ông so sánh tầm ảnh hưởng tiềm năng của công trình với Hagia Sophia ở Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ), được xây dựng dưới thời Hoàng đế Byzantine Justinian vào năm 537. Theo các nhà nghiên cứu, cách tổ chức không gian và kỹ thuật xây dựng của Đại thánh đường Chúa Jesus cho thấy công trình có thể từng đóng vai trò định hình xu hướng kiến trúc tại Nubia thời Trung cổ.

Phát hiện nền nguyên gốc được xem là bước tiến quan trọng trong quá trình nghiên cứu công trình, đồng thời mở ra cơ hội tìm hiểu rõ hơn về quy mô, kết cấu và lịch sử kiến trúc của một trong những nhà thờ cổ lớn nhất khu vực.