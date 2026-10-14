Xung đột, hạn hán và thiếu kinh phí viện trợ làm gia tăng nguy cơ nạn đói tại Sudan

Xung đột kéo dài cùng tình trạng hạn hán nghiêm trọng đang làm trầm trọng thêm tình trạng mất an ninh lương thực tại nhiều khu vực thuộc Darfur và Kordofan của Sudan. Báo cáo của Sáng kiến Phân loại Giai đoạn An ninh Lương thực Tích hợp (IPC), cơ chế theo dõi và phân tích khủng hoảng lương thực toàn cầu, cảnh báo tình hình nhân đạo tại quốc gia ở Đông Bắc Phi này có nguy cơ tiếp tục xấu đi nếu viện trợ không được tăng cường kịp thời.

Một nông dân Sudan thu hoạch rau tại Khartoum, Sudan, ngày 5/10/2026. Ảnh: AP.

Theo IPC, tình hình nhân đạo đang xấu đi trên khắp khu vực Darfur và Kordofan, bao gồm cả những địa bàn được xác định có nguy cơ xảy ra nạn đói. Hạn hán nghiêm trọng liên quan đến hiện tượng El Niño đang ảnh hưởng tới hơn một nửa lãnh thổ Sudan, khiến mùa màng thất bát tại một số địa phương, đồng thời làm suy giảm nguồn lương thực và thu nhập của các hộ gia đình.

Theo đánh giá của IPC hồi tháng 5, gần 19,5 triệu người dân Sudan, tương đương hơn 40% dân số, đang đối mặt với tình trạng mất an ninh lương thực cấp tính nghiêm trọng. Trong số này, khoảng 135.000 người thuộc Giai đoạn 5, mức nghiêm trọng nhất trong hệ thống phân loại, với đặc trưng là tình trạng thiếu lương thực cùng cực, nạn đói, suy dinh dưỡng rất nghiêm trọng và tỷ lệ tử vong tăng cao do bệnh tật và thiếu hụt dinh dưỡng.

Hoạt động sản xuất nông nghiệp tại nhiều địa phương cũng chịu ảnh hưởng nặng nề. Theo IPC, tình trạng cây trồng sinh trưởng kém được ghi nhận tại hơn 64% diện tích đất canh tác tại Bắc Darfur và khoảng một nửa diện tích tại Nam Darfur, Tây Kordofan và Nam Kordofan. Sinh kế bị ảnh hưởng khiến nông dân ngày càng phụ thuộc nhiều hơn vào viện trợ nhân đạo.

Tại Bắc Darfur, mưa đến muộn ảnh hưởng đến hoạt động canh tác, trong khi dự trữ lương thực ở mức đặc biệt thấp, làm gia tăng tình trạng mất an ninh lương thực. Trong khi đó, Tây Kordofan đang trải qua một trong những đợt hạn hán nghiêm trọng nhất kể từ năm 2004, xét theo lượng mưa ghi nhận được.

IPC cũng cảnh báo tình trạng suy dinh dưỡng cấp tính đang gia tăng tại nhiều khu vực. Tại thành phố Nyala, tỷ lệ trẻ em bị suy dinh dưỡng cấp tính nghiêm trọng trong số trẻ được tiếp nhận tại các cơ sở cung cấp dịch vụ dinh dưỡng đã tăng từ khoảng 5% lên 11% trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 8. Hai trại dành cho người di dời tại Nam Darfur cũng ghi nhận tỷ lệ suy dinh dưỡng cấp tính vượt ngưỡng xác định nạn đói.

Cuộc xung đột tại Sudan bùng phát vào tháng 4/2023, khi căng thẳng giữa quân đội và Lực lượng Hỗ trợ nhanh (RSF) bán quân sự leo thang thành giao tranh tại thủ đô Khartoum, sau đó lan rộng ra cả nước. Theo tổ chức giám sát xung đột ACLED, chiến sự đã khiến ít nhất 150.000 người thiệt mạng, dù các tổ chức cứu trợ cho rằng con số thực tế có thể cao hơn. Khoảng 13 triệu người đã phải rời bỏ nhà cửa và một số khu vực ở Sudan đã rơi vào nạn đói.

Các tổ chức nhân đạo nhiều lần nhấn mạnh rằng việc chấm dứt xung đột, đồng thời bảo đảm khả năng tiếp cận viện trợ an toàn và liên tục, là những điều kiện thiết yếu để cải thiện tình hình. Tuy nhiên, những nỗ lực hòa bình đến nay vẫn chưa thể kết thúc chiến sự. IPC cảnh báo rằng nếu viện trợ cho Sudan không được tăng cường nhanh chóng và đáng kể, tình trạng mất an ninh lương thực, suy dinh dưỡng cấp tính và số ca tử vong vượt ngưỡng thông thường có khả năng tiếp tục gia tăng.