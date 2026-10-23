Phường Tuần Châu tháo dỡ 433 bè nuôi thủy sản trái phép

Sau khi phát hiện lượng lớn bè nuôi trồng thủy sản của các hộ dân ngoài địa bàn kéo về khu vực mặt biển thuộc quản lý của phường Tuần Châu, địa phương đã phối hợp với lực lượng chức năng, đơn vị liên quan của thành phố Quảng Ninh tập trung cao điểm tháo dỡ, giải tỏa hành lang an toàn giao thông đường thủy nội địa và nuôi trồng thủy sản trái phép.

Khu vực lạch Khe Hẹp (phía Bắc hòn Cặp Hẹp) có 20 bè tre đã được phường Tuần Châu và lực lượng liên ngành của thành phố tháo dỡ.

Từ ngày 7 đến 20/10, phường Tuần Châu phối hợp huy động các lực lượng để tháo dỡ 433 bè nuôi hàu, hà trái phép với tổng diện tích khoảng 346.400m2và 20 dây phao HDPE. Trong đó, khu vực lạch Khe Hẹp (phía Bắc hòn Cặp Hẹp) có 20 bè tre với tổng diện tích khoảng 16.000m; khu vực hòn Cóc Ðôi có 187 bè tre với tổng diện tích khoảng 149.600m2; khu vực Tây nam Tuần Châu có 75 bè tre với tổng diện tích khoảng 60.000m2; khu vực hòn Ðế Bụt, hòn Lão Câu có 111 bè tre với tổng diện tích 88.800m2 và vực quy hoạch nuôi trồng thủy sản có 40 bè tre với tổng diện tích khoảng 32.000m2.

Phường Tuần Châu huy động lực lượng, phương tiện tháo dỡ 433 bè nuôi hàu, hà trái phép và 20 dây phao HDPE.

Quá trình phá dỡ đảm bảo đúng quy trình, an ninh, trật tự. Các bè phá dỡ được các lực lượng đưa lên tàu kéo, toàn bộ rác phát sinh trong quá trình xử lý đuợc tàu thu dọn rác thu gom, đảm bảo vệ sinh môi trường. Trên khu vực biển tại các vị ví thuộc quản lý của phường Tuần Châu không còn lồng, bè nuôi hầu, hà trái phép.

Trong thời gian tới, phường Tuần Châu tiếp tục phối hợp Đoàn kiểm tra liên ngành tăng cường tuần tra, phát hiện, xử lý từ sớm các trường hợp lấn chiếm lang an toàn giao thông đường thủy nội địa và nuôi trồng thủy sản trái phép trên địa bàn. Đồng thời, phối hợp với UBND phường Hà An tuyên truyền, xử lý các trường hợp nuôi trồng thủy sản trái phép ở khu vực giáp ranh giữa 2 phường; đôn đốc, chỉ đạo các hộ dân đuợc giao khu vực biển để nuôi trồng thủy sản sớm đưa vào sử dụng, quản lý và sử dụng đúng diện tích, đúng mục đích và báo cáo UBND phường khi bị xâm lấn, ảnh huởng đến sản xuất, nuôi trồng.