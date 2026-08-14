Quảng Hà: Lập lại trật tự mặt nước, bãi triều

Trước tình trạng lấn chiếm bãi triều trái phép để nuôi trồng thủy sản diễn biến phức tạp, xã Quảng Hà đã huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc theo chỉ đạo của tỉnh. Với cách làm quyết liệt và bài bản, địa phương đang nỗ lực lập lại trật tự và ngăn chặn triệt để tái diễn vi phạm.

Từ giữa năm 2025 đến nay, xã Quảng Hà tổ chức 18 cuộc ra quân cao điểm xử lý tình trạng lấn chiếm trái phép bãi triều.

Một buổi sáng những ngày cuối tháng 7, chúng tôi có dịp đồng hành cùng đoàn công tác của xã Quảng Hà trong buổi ra quân kiểm tra, rà soát và làm sạch bãi triều. Mặc cho cái nắng gắt cuối hè đổ xuống mặt biển, các lực lượng công an, quân sự, cán bộ chuyên môn cùng đại diện các thôn, khu phố vẫn miệt mài di chuyển trên từng khu vực bãi triều. Bằng tinh thần làm việc khẩn trương và trách nhiệm, từng cọc gỗ, mảng lưới giăng mắc trái phép đều được các thành viên trong đoàn phát hiện, thu gom triệt để; qua đó thể hiện rõ quyết tâm xử lý dứt điểm các hành vi lấn chiếm bãi triều.

Xã Quảng Hà sở hữu diện tích bãi triều và mặt nước rộng lớn, mang lại nhiều tiềm năng phát triển kinh tế biển. Tuy nhiên, do bãi triều trải dài, tiếp giáp nhiều địa phương khiến công tác quản lý gặp không ít khó khăn. Lợi dụng những đặc điểm tự nhiên này, nhiều hộ dân trong và ngoài xã đã tự ý cắm cọc, quây lưới, thả bè mảng nuôi trồng thủy sản trái quy hoạch, gây mất an ninh trật tự, tranh chấp không đáng có giữa các hộ dân và làm cản trở luồng lạch giao thông thủy, gây nguy cơ ô nhiễm môi trường sinh thái biển.

Đến nay, toàn bộ khu vực bãi triều vi phạm trên địa bàn xã Quảng Hà đã được giải tỏa, khôi phục lại hiện trạng ban đầu.

Nhận thức rõ tầm quan trọng của việc bảo vệ tài nguyên biển, bãi triều, Đảng ủy và UBND xã Quảng Hà đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, thành lập các tổ công tác chuyên trách để xử lý dứt điểm vi phạm. Địa phương xác định công tác tuyên truyền, vận động là khâu đi đầu, giúp người dân hiểu rõ quy định pháp luật và tự giác tháo dỡ các công trình vi phạm. Đối với các trường hợp cố tình không chấp hành, xã đã kiên quyết tổ chức các đợt ra quân cưỡng chế, tháo dỡ.

Tính từ giữa năm 2025 đến nay, xã Quảng Hà đã huy động hơn 2.100 lượt cán bộ, chiến sĩ và lực lượng chức năng tham gia thực hiện nhiệm vụ. Qua 18 cuộc ra quân cao điểm, địa phương đã tháo dỡ, di dời khoảng 150 bè mảng ương dưỡng giống thuỷ sản và nuôi hàu trái phép với tổng diện tích hơn 12.000m². Đồng thời, làm sạch 385ha bãi triều bị giăng lưới, cắm cọc trái phép. Đến nay, toàn bộ khu vực bãi triều vi phạm đã được giải tỏa, khôi phục lại hiện trạng ban đầu. Ngay sau khi làm sạch, xã đã tiến hành bàn giao diện tích bãi triều cho các lực lượng chuyên trách quản lý, tuần tra thường xuyên để ngăn chặn từ sớm, từ xa nguy cơ tái phạm.

Ông Hoàng Phi Trường, Chủ tịch UBND xã Quảng Hà, cho biết: "Cùng với việc kiên quyết xử lý và không để tái diễn tình trạng lấn chiếm bãi triều trái phép, xã Quảng Hà đang phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chuyên môn của tỉnh để sớm hoàn thiện quy hoạch giao khu vực biển và đất bãi triều. Mục tiêu là đưa hoạt động nuôi trồng thủy sản vào khuôn khổ, đúng quy định pháp luật. Trong đó, xã xác định đối tượng ưu tiên giao mặt nước, bãi triều là những người dân trực tiếp sản xuất, các doanh nghiệp, hợp tác xã có năng lực ứng dụng khoa học kỹ thuật hiện đại vào nuôi trồng và cam kết bảo vệ môi trường biển".

Ngay sau khi làm sạch, xã Quảng Hà đã tiến hành bàn giao diện tích bãi triều cho các lực lượng chuyên trách quản lý, tuần tra thường xuyên để ngăn chặn từ sớm, từ xa nguy cơ tái phạm.

Cùng với hoàn thiện quy hoạch, xã Quảng Hà tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, hỗ trợ người dân chuyển đổi phương thức sản xuất, tiếp cận kỹ thuật nuôi tiên tiến nhằm giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường sinh thái. Mặt khác, công tác quản lý nhà nước đối với việc kinh doanh, vận chuyển con giống, thuốc, chế phẩm sinh học dùng trong thủy sản cũng sẽ được siết chặt. "Xã sẽ tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp kinh doanh giống không rõ nguồn gốc hoặc sử dụng chất cấm trong nuôi trồng. Mọi hành vi cố tình tái lấn chiếm bãi triều sẽ bị xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật, không có vùng cấm" - Chủ tịch UBND xã Quảng Hà khẳng định.

Những giải pháp đồng bộ và tinh thần kiên quyết của xã Quảng Hà không chỉ giúp trả lại hiện trạng của khu vực bãi triều, mà còn tạo tiền đề vững chắc cho lĩnh vực nuôi trồng, khai thác thuỷ sản của địa phương phát triển hiệu quả, xanh và bền vững.