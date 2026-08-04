Đẩy mạnh truyên truyền quy định mới về xử phạt trong lĩnh vực thủy sản đến ngư dân

Nghị định 246/2026/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 18/8/2026 với nhiều quy định mới và tăng mạnh mức xử phạt đối với nhiều hành vi vi phạm. Trước thời điểm Nghị định có hiệu lực, Sở Nông nghiệp và Môi trường Quảng Ninh đang đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các quy định mới đến ngư dân nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, góp phần chống khai thác hải sản bất hợp pháp (IUU) và phát triển nghề cá bền vững.

Nghị định 246/2026/NĐ-CP được ban hành thay thế Nghị định số 38/2024/NĐ-CP và Nghị định số 301/2025/NĐ-CP, bổ sung nhiều quy định mới, đồng thời điều chỉnh tăng mức xử phạt đối với nhiều hành vi vi phạm trong lĩnh vực thủy sản. Theo quy định, mức phạt tiền tối đa đối với cá nhân lên đến 1 tỷ đồng, đối với tổ chức là 2 tỷ đồng. Ngoài xử phạt bằng tiền, các tổ chức, cá nhân vi phạm còn có thể bị áp dụng các hình thức xử phạt bổ sung như tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề, đình chỉ hoạt động, tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm và buộc thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả theo quy định.

Cán bộ Chi cục Biển, Hải đảo, Thủy sản và Kiểm ngư tỉnh tuyên truyền Nghị định 246/2026/NĐ-CP đến ngư dân.

Để ngư dân kịp thời nắm bắt những quy định mới trước khi nghị định có hiệu lực, Chi cục Biển, Hải đảo, Thủy sản và Kiểm ngư (Sở Nông nghiệp và Môi trường) đã tăng cường tuyên truyền trực tiếp tại các cảng cá, bến cá và khu vực neo đậu tàu thuyền. Nội dung tuyên truyền tập trung vào những quy định mới về giấy phép khai thác, nhật ký khai thác, thiết bị giám sát hành trình, xác nhận nguồn gốc thủy sản, cũng như các hành vi bị nghiêm cấm và mức xử phạt tương ứng.

Sau khi được cán bộ kiểm ngư tuyên truyền, hướng dẫn, anh Phạm Văn Khương, chủ tàu cá QN-90696-TS, cho biết đã nắm rõ hơn các quy định mới của Nghị định 246. Theo anh, mỗi chuyến biển đều phải chuẩn bị đầy đủ giấy phép khai thác, nhật ký khai thác, giấy tờ xuất bến, chứng chỉ chuyên môn của thuyền trưởng, máy trưởng và các giấy tờ liên quan của thuyền viên; đồng thời tuyệt đối không sử dụng chất nổ, chất độc, xung điện hoặc các phương thức khai thác bị cấm. Việc hiểu rõ quy định mới giúp chủ tàu chủ động phòng ngừa vi phạm, tránh những thiệt hại do bị xử phạt.

Một trong những điểm đáng chú ý của Nghị định 246 là tăng mức xử phạt đối với nhiều hành vi vi phạm nghiêm trọng liên quan đến chống khai thác IUU. Trong đó có các hành vi tháo gỡ hoặc vô hiệu hóa thiết bị giám sát hành trình; đưa tàu cá có chiều dài từ 15m trở lên vượt ra ngoài vùng biển được phép khai thác; khai thác không đúng nội dung giấy phép; khai thác khi giấy phép đã hết hiệu lực hoặc không có giấy phép khai thác. Tùy theo tính chất, mức độ vi phạm, mức xử phạt đối với các hành vi này được điều chỉnh tăng đáng kể so với quy định trước đây.

Đối với tàu cá nước ngoài hoạt động trong vùng biển Việt Nam, nghị định cũng nâng mức xử phạt đối với các hành vi không thông báo trước khi đưa tàu vào vùng biển Việt Nam, cập cảng không đúng quy định, không mang đầy đủ giấy tờ, vi phạm chế độ ghi nhật ký khai thác, báo cáo hoặc không chấp hành việc giám sát của cơ quan chức năng. Nhiều nhóm hành vi có mức phạt cao hơn từ 50 đến 200 triệu đồng so với quy định trước đây.

Nghị định 246 cũng bổ sung các quy định xử phạt đối với hoạt động xác nhận nguồn gốc nguyên liệu thủy sản tại cảng cá nhằm tăng cường kiểm soát nguồn gốc sản phẩm khai thác. Theo ông Đồng Ngọc Sơn, Phó Trưởng phòng Kiểm ngư, Chi cục Biển, Hải đảo, Thủy sản và Kiểm ngư tỉnh Quảng Ninh, cảng cá để tàu khai thác bất hợp pháp bốc dỡ sản phẩm tại cảng có thể bị xử phạt từ 50 đến 70 triệu đồng, cao hơn so với quy định trước đây. Đối với hành vi xác nhận nguồn gốc nguyên liệu thủy sản không đúng quy định, nhất là xác nhận vượt quá sản lượng khai thác, mức xử phạt có thể lên đến hàng trăm triệu đồng, trường hợp tái phạm hoặc vi phạm nhiều lần có thể bị xử phạt tới 400 triệu đồng.

Tỉnh Quảng Ninh hiện có đội tàu cá gồm 4.153 chiếc, khai thác phân bổ tại nhiều địa phương ven biển.

Quảng Ninh hiện có hơn 4.150 tàu cá hoạt động trên nhiều ngư trường và địa phương ven biển. Vì vậy, cùng với công tác tuyên truyền, phổ biến quy định mới, lực lượng kiểm ngư và các cơ quan chức năng của tỉnh tiếp tục tăng cường tuần tra, kiểm tra, kiểm soát trên biển và tại các cảng cá nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Qua đó góp phần thực hiện hiệu quả các khuyến nghị của Ủy ban châu Âu (EC) về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), hướng tới xây dựng nghề cá phát triển bền vững và có trách nhiệm.