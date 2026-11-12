Sau 40 năm bị chia cắt, người mẹ Chile đoàn tụ với hai người con bị đưa ra nước ngoài làm con nuôi trái phép

Sau hơn bốn thập kỷ mòn mỏi tìm kiếm và chờ đợi, bà Teresita de Jesús Padilla cuối cùng đã được đoàn tụ với hai người con ruột bị đưa khỏi Chile và cho làm con nuôi tại Mỹ dưới chế độ độc tài của tướng Augusto Pinochet.

Bà Teresita de Jesús Padilla hạnh phúc khi gặp lại các con sau hàng chục năm xa cách. Ảnh: AP

“Chúa đã trả lại cho tôi những đứa con mà tôi từng nghĩ đã mất mãi mãi”, bà Padilla xúc động chia sẻ sau cuộc đoàn tụ với Tim Rolnick, 41 tuổi, và Travis Murdoch, 37 tuổi, tại Santiago, thủ đô Chile.

Hai anh em Tim Rolnick và Travis Murdoch đã bị đưa khỏi vòng tay mẹ ruột khi bà vẫn đang nằm viện. Câu chuyện của họ là một phần trong làn sóng nhận con nuôi cưỡng ép và bất hợp pháp diễn ra tại Chile trong 17 năm cầm quyền của tướng Pinochet (1973–1990).

Những người con bị đưa sang Mỹ đều lớn lên tại nước này. Họ biết mình là con nuôi nhưng không hề hay biết về nguồn gốc thực sự của mình.

“Cảm giác như tôi đã quen biết bà Teresita từ lâu lắm rồi. Tôi cảm nhận được sự gắn kết ngay từ đầu. Đây chắc chắn là khoảnh khắc tôi sẽ nhớ mãi trong đời”, Rolnick chia sẻ sau khi đoàn tụ với mẹ ruột.

Năm 2020, Rolnick bắt đầu tìm hiểu về tiền sử bệnh lý thông qua xét nghiệm ADN của Công ty MyHeritage. Kết quả giúp ông phát hiện được gia đình ruột thịt tại Chile, nơi những người thân chưa bao giờ ngừng tìm kiếm ông. Ông cũng biết mình có hai người em trai đang sống tại Mỹ.

“Và rồi mọi chuyện giống như mở chiếc hộp Pandora”, ông kể về quá trình tìm lại nguồn cội sau khi được những người họ hàng và các tổ chức xã hội liên hệ.

Hành trình tìm lại gia đình

Trong quá trình tìm kiếm, Rolnick phát hiện hai người em trai sinh đôi là Travis và Chris cũng bị đưa sang Mỹ làm con nuôi, sau khi ông bị tách khỏi mẹ bốn năm. Ông chủ động liên lạc với hai người em và nhanh chóng xây dựng mối quan hệ thân thiết.

Travis Murdoch nhớ lại cảm giác bất ngờ khi lần đầu gặp anh trai, bởi hai người có ngoại hình rất giống nhau. Từ đó, ba anh em ngày càng gắn bó, dù trước đó chưa từng biết đến sự tồn tại của nhau. Sáu năm sau lần liên lạc đầu tiên, Tim Rolnick và Travis Murdoch cuối cùng cũng có dịp gặp lại và ôm mẹ ruột. Người anh em sinh đôi của Travis là Chris không thể tham gia chuyến đi do bị thương nặng trong một vụ tai nạn ô tô năm 2013, khiến ông không đủ sức thực hiện hành trình dài.

“Có lẽ cả hai chúng tôi đều rất hồi hộp, nhưng tôi nghĩ mẹ còn hồi hộp hơn tôi. Việc cuối cùng cũng được gặp chúng tôi và có cơ hội hàn gắn những tổn thương trong quá khứ có ý nghĩa rất lớn đối với mẹ tôi”, Travis Murdoch chia sẻ.

Hàng chục nghìn trẻ em bị đưa đi trái phép

Theo các báo cáo cửa cơ quan tư pháp Chile, khoảng 20.000 trường hợp nhận con nuôi cưỡng ép hoặc bất hợp pháp đã xảy ra trong 17 năm chế độ quân sự của tướng Pinochet. Trong khi đó, tổ chức phi chính phủ Nos Buscamos ước tính hơn 50.000 gia đình người Chile bị ảnh hưởng.

“Chúng tôi vẫn chưa thể xác định chính xác số trẻ em bị đưa ra khỏi Chile”, bà Constanza del Río, Giám đốc tổ chức Nos Buscamos, nói.

Theo bà Del Río, những phụ nữ nghèo và dễ bị tổn thương là mục tiêu chính của một mạng lưới buôn bán trẻ em có sự tham gia của nhân viên công tác xã hội, bác sĩ, thẩm phán và luật sư. Những người này dàn xếp việc đưa trẻ em ra nước ngoài làm con nuôi trái phép.

Bà Padilla, hiện 66 tuổi, cũng là nạn nhân của mạng lưới này. Xuất thân trong một gia đình nghèo khó, bà từng hy vọng bệnh viện sẽ giúp mình mang lại cuộc sống tốt đẹp hơn cho các con. Tuy nhiên, bà không ngờ những đứa trẻ lại bị cướp khỏi vòng tay mình.

“Những người phụ nữ đó đã cướp các con khỏi tôi bằng những lời đe dọa và sự khủng bố tinh thần. Tôi đã phải chịu đựng nỗi đau ấy suốt cả cuộc đời”, bà Padilla nói.

Sau hàng chục năm xa cách với biết bao đau đớn và mất mát, cuộc đoàn tụ đã mở ra cơ hội để người mẹ và các con hàn gắn những tổn thương, cùng tạo dựng những kỷ niệm mới và vun đắp hạnh phúc gia đình.

“Không có lý do gì để cứ mãi nhìn lại quá khứ. Từ giờ, chúng ta có thể cùng hướng tới tương lai”, Travis Murdoch nói.