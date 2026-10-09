Mưa lớn gây ngập lụt tại thủ đô Chile, hàng nghìn người bị ảnh hưởng

Mưa lớn trút xuống thủ đô Santiago và các khu vực lân cận của Chile ngày 8/10, gây sạt lở đất, làm ngập đường phố, ảnh hưởng đến cuộc sống của hàng nghìn người dân. Nhà chức trách cho biết ít nhất 6 người bị thương.

Ô tô ngập trong nước lũ sau mưa lớn tại Santiago, Chile, ngày 8/10. Ảnh: AP

Tổng thống Chile José Antonio Kast đã ban bố tình trạng khẩn cấp tại Las Condes, khu ngoại ô giàu có ở phía đông Santiago. Mưa lớn khiến nhiều tuyến đường huyết mạch bị ngập, không thể lưu thông.

Thị trưởng Las Condes, bà Catalina San Martín cho biết, lượng mưa trút xuống khu vực này những ngày gần đây khoảng 144mm, cao gấp khoảng 9 lần lượng mưa trung bình của cả tháng 10. Bà nhận định đất tại khu vực này đã bão hòa nước.

Sông Mapocho chảy qua Santiago tràn bờ, buộc nhà chức trách ban hành lệnh sơ tán. Cơ quan ứng phó thảm họa Chile đưa thêm 10 khu vực vào diện cảnh báo cao về nguy cơ sạt lở và yêu cầu các trường học đóng cửa trong ngày 9/10.

Các đợt mưa trước đó trong tuần cũng làm hư hại hàng chục ngôi nhà tại miền trung Chile, đồng thời khiến gần 12.000 người dân ở Santiago sống trong tình cảnh mất điện.

Trong ngày 8/10, chưa ghi nhận trường hợp tử vong nào. Trong số những người bị thương có một trẻ 1 tuổi bị gãy xương. Lực lượng cứu hỏa cho biết đã giải cứu hoặc sơ tán hơn 1.000 người.

Tình trạng ngập lụt xảy ra trong bối cảnh hiện tượng El Niño đang mạnh lên. Hiện tượng vùng biển Thái Bình Dương xích đạo ấm lên bất thường, làm đảo lộn các hệ thống thời tiết trên toàn cầu và thường khiến mùa xuân ở Nam bán cầu có lượng mưa cao hơn.

Tổ chức Khí tượng Thế giới cảnh báo El Nino đang tiếp tục mạnh lên và có thể trở thành một trong những đợt mạnh nhất kể từ năm 1950.