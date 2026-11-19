Sôi nổi Cuộc thi “Ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp” năm 2026

Với mong muốn tìm kiếm những hướng đi mới cho các vấn đề của đời sống, nhiều đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên trên địa bàn thành phố Quảng Ninh đã mang đến Cuộc thi “Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo” lần thứ IX năm 2026 những ý tưởng giàu tính thực tiễn. Không bó hẹp trong một lĩnh vực, các dự án thể hiện sự nhạy bén của người trẻ trước xu hướng công nghệ, chuyển đổi số, bảo vệ môi trường và khai thác tiềm năng, lợi thế địa phương.

Dự án “Biến vỏ hàu thành tài nguyên - sản xuất vật liệu xanh từ biển Quảng Yên” của nhóm học sinh Trường THCS Phong Cốc xuất phát từ thực tế lượng lớn vỏ hàu thải ra sau hoạt động nuôi trồng, chế biến tại địa phương. Thay vì để phụ phẩm này trở thành gánh nặng môi trường, nhóm nghiên cứu quy trình xử lý, sản xuất bột vỏ hàu với công dụng cải tạo đất. Quy trình gồm các công đoạn thu gom, khử mặn, phơi sấy, nung hoạt hóa, nghiền siêu mịn và đóng gói thành phẩm.

Với thông điệp “Hàu Việt đất lành - Trả lại màu xanh cho biển, trao nguồn sống cho đất”, dự án hướng tới tận dụng nguồn nguyên liệu sẵn có, giảm thiểu chất thải và tạo ra sản phẩm có ích cho sản xuất nông nghiệp. Ý tưởng cũng cho thấy khả năng quan sát, vận dụng kiến thức vào thực tiễn của học sinh, góp phần khơi mở những hướng sáng tạo gắn với kinh tế tuần hoàn và phát triển bền vững tại địa phương.

Được Ban Thường vụ Thành Đoàn triển khai từ tháng 4/2026, Cuộc thi “Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo” lần thứ IX đã tiếp nhận 52 ý tưởng, dự án của đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên và các nhóm tác giả. Qua sơ loại, 15 dự án được lựa chọn vào vòng sơ khảo và truyền thông; 12 dự án xuất sắc tiếp tục góp mặt tại vòng chung kết.

Dự án “Biến vỏ hàu thành tài nguyên - sản xuất vật liệu xanh từ biển Quảng Yên” của nhóm học sinh Trường THCS Phong Cốc.

Đa số các dự án đã thể hiện sự phong phú trong cách tiếp cận và lựa chọn lĩnh vực khởi nghiệp. Nhiều ý tưởng không dừng ở những đề xuất mang tính sáng tạo mà hướng đến giải quyết các vấn đề thực tiễn, khai thác nguồn lực sẵn có và tìm kiếm khả năng ứng dụng trong đời sống.

Nổi bật là các nhóm ý tưởng ứng dụng công nghệ, trí tuệ nhân tạo như “Edu_Computer - Gia sư AI cá nhân hóa học tập tin học”, “EduPsy Talk - Nền tảng tư vấn tâm lý thông minh cho người trẻ dễ bị tổn thương”, “Daytrack - Nền tảng hỗ trợ xây dựng và duy trì mục tiêu cá nhân bằng công nghệ số và AI”. Bên cạnh đó là những dự án hướng đến bảo vệ môi trường, phát triển sản phẩm mới như: “ANXOA-ZnOG - Lớp phủ kháng khuẩn chủ động từ vật liệu nanocomposite xanh”, “NutriFly Egg - Trứng dinh dưỡng cao từ mô hình nuôi ấu trùng tiên tiến”, “Biowrap - Bao bì thực phẩm tự hủy sinh học từ tinh bột sắn và phụ phẩm trái cây địa phương”.

Dự án Biowrap - Bao bì thực phẩm tự hủy sinh học từ tinh bột sắn và phụ phẩm trái cây địa phương” của các bạn học sinh Trường TH-THCS Việt Hưng, Đoàn phường Việt Hưng.

Đặc biệt, nhiều ý tưởng gắn với việc khai thác tiềm năng, lợi thế của địa phương, phát triển du lịch và kinh tế số. Trong đó, “Local Mate” hướng đến những trải nghiệm du lịch như người bản địa; “Chợ số Hồng Gai” đặt mục tiêu kết nối tiểu thương với khách du lịch, thúc đẩy kinh tế và du lịch số.

Một điểm đáng chú ý trong cách thức tổ chức năm nay là kết hợp đánh giá chuyên môn với truyền thông trên nền tảng số. Các đội thi tiếp tục hoàn thiện dự án, xây dựng video thuyết trình, làm rõ tính mới, tính sáng tạo, phương án triển khai và khả năng ứng dụng thực tiễn. Video được đăng tải trên Fanpage “Tuổi trẻ Quảng Ninh” để cộng đồng theo dõi, tương tác, bình chọn. Kết quả vòng sơ khảo và truyền thông được tính theo cơ cấu 70% điểm chuyên môn của Ban Giám khảo và 30% điểm bình chọn trên mạng xã hội. Cách làm này mở rộng cơ hội quảng bá dự án, giúp các nhóm tác giả tiếp cận công chúng, lắng nghe phản hồi và nâng cao kỹ năng giới thiệu, bảo vệ ý tưởng.

Dự án "Chợ số Hồng Gai - Kết nối tiểu thương - khách du lịch, thúc đẩy kinh tế và du lịch số" của Đoàn Thanh niên phường Hồng Gai.

Thông qua cuộc thi, tổ chức Đoàn tiếp tục khẳng định vai trò đồng hành, tạo môi trường để thanh niên phát huy sáng tạo, tích lũy kiến thức và kinh nghiệm khởi nghiệp. Qua đó, giúp các bạn trẻ hoàn thiện ý tưởng, kết nối nguồn lực, nuôi dưỡng tinh thần dám nghĩ, dám làm, chủ động đề xuất sáng kiến, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.