Thanh niên Quảng Ninh: Khát vọng và sáng tạo

Quảng Ninh đặt mục tiêu xây dựng thế hệ thanh niên phát triển toàn diện về đạo đức, trí tuệ, thể chất, tinh thần; giàu lòng yêu nước, có khát vọng cống hiến, năng lực đổi mới sáng tạo, sẵn sàng đảm nhận những nhiệm vụ mới trong hành trình xây dựng thành phố hiện đại, văn minh, phát triển bền vững.

Đoàn Thanh niên xã Lục Hồn vừa cho ra mắt công trình thanh niên “Bản đồ số xã Lục Hồn”. Công trình thể hiện tinh thần chủ động của tuổi trẻ trong ứng dụng công nghệ thông tin, đưa chuyển đổi số vào những việc làm cụ thể, thiết thực tại địa phương.

Đoàn viên thanh niên xã Ba Chẽ hướng dẫn kỹ năng số cho người dân. Ảnh: Đơn vị cung cấp

Bản đồ số được xây dựng như một kênh tra cứu trực tuyến, giúp người dân và du khách dễ dàng tìm kiếm, định vị các địa điểm quan trọng trên địa bàn, như trụ sở cơ quan, nhà văn hóa, trường học, điểm du lịch và các địa danh nổi bật. Chỉ với điện thoại thông minh có kết nối Internet, người dùng có thể truy cập, tra cứu thông tin nhanh chóng, thuận tiện. Qua đó, công trình vừa hỗ trợ đời sống dân sinh, vừa góp phần quảng bá cảnh quan, tiềm năng du lịch, bản sắc văn hóa và hình ảnh con người Lục Hồn.

Xác định làm chủ kỹ năng số là yêu cầu quan trọng để thanh niên thích ứng với xu thế phát triển mới, thời gian qua, các cấp bộ Đoàn trên địa bàn thành phố Quảng Ninh đã tích cực khuyến khích, hỗ trợ đoàn viên, thanh niên phát huy trí tuệ, tinh thần sáng tạo, triển khai nhiều công trình, phần việc ứng dụng công nghệ vào thực tiễn.

Công trình “Bản đồ số xã Lục Hồn” do Đoàn Thanh niên xã Lục Hồn triển khai thể hiện khả năng làm chủ công nghệ của tuổi trẻ địa phương vào giải quyết các vấn đề thực tiễn.

Theo Phó Bí thư Thành Đoàn Nguyễn Vũ: Cùng với tiếp tục duy trì, triển khai các phong trào “Bình dân học vụ số”, các hoạt động phổ cập kỹ năng số…, Thành Đoàn cũng chú trọng tổ chức các cuộc thi, sân chơi và chiến dịch truyền thông số để thanh niên trực tiếp ứng dụng công nghệ vào những vấn đề thiết thực.

Tiêu biểu như: Các cuộc thi sáng tạo sản phẩm truyền thông về bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031; tuyên truyền về phòng chống đuối nước; cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, Chiến dịch truyền thông số “Tôi yêu Quảng Ninh”… Qua đó, giúp chuyển từ tư duy “Thanh niên học và sử dụng công nghệ” sang “Thanh niên sáng tạo và tạo ra giá trị bằng công nghệ”.

Cùng với năng lực số và đổi mới sáng tạo, việc bồi dưỡng lý tưởng, đạo đức, lối sống, tri thức và bản lĩnh cho thế hệ trẻ được thành phố xác định là nhiệm vụ quan trọng. Nghị quyết về phát triển thanh niên thành phố Quảng Ninh đến năm 2030 được HĐND thành phố thông qua tại Kỳ họp thứ nhất ngày 3/11/2026 đã đặt mục tiêu xây dựng thanh niên phát triển toàn diện về đức - trí - thể - mỹ; giàu lòng yêu nước, tự hào truyền thống Vùng mỏ, có ý thức tự chủ, tự tin, tự lực, tự cường và khát vọng cống hiến. Thanh niên cần được trang bị kiến thức, kỹ năng, tác phong công nghiệp, năng lực số, năng lực hội nhập và ý thức chấp hành pháp luật, đáp ứng yêu cầu phát triển của thành phố trong giai đoạn mới.

Đoàn Thanh niên phường Đông Triều gắn biển công trình thanh niên "Sân chơi cho trẻ em" tại khu phố Đông Mai. Ảnh: Đơn vị cung cấp

Nghị quyết xác định 6 nhóm mục tiêu với nhiều chỉ tiêu thành phần, tập trung vào các lĩnh vực: Giáo dục, tuyên truyền pháp luật; nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo, nghiên cứu khoa học và phát triển nguồn nhân lực số; đào tạo nghề, giải quyết việc làm; chăm sóc sức khỏe; nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần; phát huy vai trò thanh niên trong xây dựng hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Trong đó, có trên 90% thanh niên được tuyên truyền, phổ biến, cung cấp thông tin về chính sách, pháp luật; trên 50% thanh niên hoàn thành ít nhất một khóa học trực tuyến về chuyển đổi số, khởi nghiệp hoặc đổi mới sáng tạo; trên 70% thanh niên được đào tạo nghề hoặc có kỹ năng nghề đạt chuẩn theo khung kỹ năng nghề quốc gia. Tỷ lệ thất nghiệp, thiếu việc làm trong thanh niên được kiểm soát dưới 4%; có ít nhất 25% doanh nghiệp khởi nghiệp mới do thanh niên làm chủ…

Nghị quyết phát triển thanh niên Thành phố Quảng Ninh đến năm 2030 đặt ra nhiều mục tiêu cụ thể.

Những mục tiêu này đặt ra yêu cầu gắn giáo dục lý tưởng, đạo đức với nâng cao chất lượng học tập, đào tạo nghề, phát triển kỹ năng và tạo cơ hội lập thân, lập nghiệp cho thanh niên. Để hiện thực hóa, Nghị quyết đề ra 9 nhóm nhiệm vụ, giải pháp, trong đó nhấn mạnh trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền; hoàn thiện cơ chế, chính sách; tăng cường tuyên truyền, giáo dục; bảo đảm nguồn lực và phát huy vai trò của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức thanh niên trong chăm lo, bồi dưỡng, phát huy thanh niên.

Với những mục tiêu và giải pháp đồng bộ đến năm 2030, thành phố Quảng Ninh hướng tới xây dựng thế hệ trẻ có bản lĩnh, trí tuệ, sức khỏe, khát vọng và năng lực hành động. Đây sẽ là nguồn lực quan trọng để khơi thông sức sáng tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, góp phần hiện thực hóa khát vọng xây dựng thành phố Quảng Ninh giàu đẹp, văn minh, hiện đại.