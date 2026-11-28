Vòng chung kết Cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thành phố Quảng Ninh năm 2026

Vòng chung kết Cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới, sáng tạo thành phố Quảng Ninh lần thứ IX năm 2026 diễn ra chiều ngày 28/11, tại phường Hạ Long, với sự tranh tài của 12 dự án xuất sắc. Đây là sân chơi thúc đẩy tinh thần sáng tạo, khơi dậy khát vọng khởi nghiệp và tạo cơ hội kết nối, hỗ trợ thanh niên hiện thực hóa ý tưởng.

Cuộc thi do Thành đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thành phố tổ chức, nhằm phát hiện, lựa chọn và ươm mầm những ý tưởng, dự án khởi nghiệp tiềm năng trong đoàn viên, thanh niên. Năm nay, Vòng chung kết có sự tham gia của 12 tác giả, nhóm tác giả cùng hơn 150 đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên đến cổ vũ.

12 dự án vào vòng chung kết được đánh giá, góp ý về tính khả thi, khả năng ứng dụng và hướng phát triển.

Tại Vòng chung kết, các tác giả, nhóm tác giả lần lượt trình bày dự án, tập trung làm rõ tính mới, tính sáng tạo và kế hoạch triển khai trong thực tế, đồng thời trực tiếp trao đổi, trả lời câu hỏi của Ban Giám khảo.

Với sự tham gia của các chuyên gia trong lĩnh vực khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, khoa học công nghệ và đại diện cộng đồng doanh nghiệp, các dự án được đánh giá, góp ý về tính khả thi, khả năng ứng dụng và hướng phát triển.

Cuộc thi được tổ chức thường niên từ năm 2018. Qua 9 mùa thi, đây đã trở thành hoạt động thiết thực của tổ chức Đoàn nhằm phát hiện, khuyến khích và hỗ trợ các ý tưởng khởi nghiệp trong thanh niên. Nhiều dự án sau cuộc thi được kết nối với chuyên gia, doanh nghiệp, nhà đầu tư để tư vấn, hoàn thiện và tìm kiếm cơ hội phát triển.

Cuộc thi năm 2026 tiếp tục phát huy tinh thần tiên phong, sáng tạo của tuổi trẻ trong ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số và phát triển kinh tế. Đây cũng là hoạt động cụ thể hóa Nghị quyết số 57-NQ/TW về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; Nghị quyết số 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân của Bộ Chính trị. Qua đó, khuyến khích thanh niên chủ động nghiên cứu, phát triển ý tưởng, xây dựng các mô hình khởi nghiệp có tính ứng dụng, góp phần xây dựng thành phố Quảng Ninh phát triển nhanh và bền vững.

Dự án Daytrack của nhóm tác giả Trường THPT Cẩm phả xuất sắc giành giải Nhất.

Kết thúc cuộc thi, Ban Tổ chức trao 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba, 4 giải Khuyến khích và 2 giải Triển vọng cho các dự án xuất sắc. Dự án Daytrack - Nền tảng hỗ trợ xây dựng và duy trì mục tiêu cá nhân bằng công nghệ số và AI của nhóm tác giả Trần Thanh Sơn, Lương Hà Quân, Nguyễn Vũ Thu Thảo; Trường THPT Cẩm Phả, Đoàn phường Cẩm Phả đã xuất sắc giành giải Nhất Cuộc thi.