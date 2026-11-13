Tai nạn nghiêm trọng tại ngã tư Hải Tân làm 2 người tử vong

Vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe ô tô và xe mô tô tại ngã tư Hải Tân, phường Lê Thanh Nghị (Hải Phòng), khiến 2 người tử vong, 1 người bị thương.

Hiện trường vụ tai nạn.

Khoảng 2 giờ ngày 12/11, tại ngã tư Hải Tân, thuộc phường Lê Thanh Nghị (Hải Phòng) xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe ô tô và xe mô tô không gắn biển kiểm soát, khiến 2 người tử vong, 1 người bị thương.

Theo thông tin ban đầu, thời điểm trên, ô tô biển kiểm soát 29E-159.99 do anh N.V.T, sinh năm 1980, trú tại phường Mạo Khê, thành phố Quảng Ninh điều khiển, di chuyển theo hướng từ đường Thanh Niên đi đường Lê Thanh Nghị va chạm với xe mô tô không gắn biển kiểm soát (chưa xác định người điều khiển), di chuyển từ phố Yết Kiêu qua ngã tư Hải Tân đi đường Lê Thanh Nghị.

Trên xe mô tô có 3 người gồm: P.T.Đ, sinh năm 2008; P.T.K, sinh năm 2009, cùng trú tại thôn Như Lâm, xã Lạc Phượng và V.Q.T, sinh năm 2009, trú tại phường Hải Dương. Hậu quả, Đ. và K. tử vong, T. bị thương.

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được lực lượng chức năng điều tra, làm rõ.