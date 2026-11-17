Trục vớt ô tô chìm dưới hồ nước ở phường Trị An

Ngày 15-11, Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (CNCH) khu vực 6, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và CNCH Công an thành phố Đồng Nai phối hợp với Công an phường Trị An trục vớt thành công một ô tô con rơi xuống hồ nước tại khu phố Mã Đà, phường Trị An. Vụ việc xảy ra vào tối 14-11, không có thiệt hại về người.

Lực lượng chức năng tiến hành trục vớt xe ô tô con rơi xuống hồ nước ở khu phố Mã Đà. Ảnh: CTV

Vào khoảng 7h 51 phút cùng ngày, Đội Chữa cháy và CNCH khu vực 6 nhận được tin báo về sự cố ô tô chìm dưới hồ nước tại địa điểm trên. Đơn vị nhanh chóng điều động 1 xe chữa cháy và CNCH, 1 xe chỉ huy cùng 9 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường.

Sau khi xác định người điều khiển phương tiện đã thoát thành công ra ngoài ngay khi xảy ra sự cố, lực lượng chức năng phối hợp triển khai phương án đưa phương tiện lên khỏi mặt nước.

Hiện nguyên nhân khiến ô tô rơi xuống hồ đang được cơ quan chức năng xác minh, làm rõ.