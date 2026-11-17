Xe tải va chạm xe máy khiến cụ bà 75 tuổi tử vong tại chỗ

Cụ bà 75 tuổi điều khiển xe máy trên quốc lộ 27 thì va chạm với xe tải khiến cụ bà tử vong tại chỗ. Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 7 giờ ngày 16/11, tại Km184+550 Quốc lộ 27, địa bàn xã Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng.

Vào thời điểm trên, cụ Đ.T.L (SN 1951, ngụ làng Lạc Lâm, xã Ka Đô, tỉnh Lâm Đồng) điều khiển xe máy BS 49T5 – 48… lưu thông trên QL 27, khi đến địa điểm trên thì xảy ra va chạm với xe tải BS 49C – 070… do tài xế N.N.D (SN 1990, ngụ Lạc Thiện 1, xã D'Ran, tỉnh Lâm Đồng) điều khiển, lưu thông theo hướng xã Ka Đô đi xã Đơn Dương.

Hiện trường vụ tai nạn

Cú va chạm mạnh khiến bà Đ.T.L ngã xuống đường tử vong tại chỗ. Tại hiện trường thi thể cụ bà nằm gần bánh sau xe tải về phía bên phải xe.

Công an xã Đơn Dương và các đơn vị nghiệp vụ đã khám nghiệm hện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.