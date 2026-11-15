Tài xế bán tải phóng gần 100km/h, lạng lách bỏ chạy khi CSGT ra hiệu dừng

Sau khi dừng được chiếc bán tải trên đường Nguyễn Tất Thành, CSGT Tuyên Quang đo nồng độ cồn của tài xế, kết quả 0,345 mg/lít khí thở.

Theo Công an tỉnh Tuyên Quang, ngày 14/11, lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) tỉnh này phối hợp dừng một ô tô bán tải có tài xế không chấp hành hiệu lệnh kiểm tra, tăng ga bỏ chạy sau khi bị phát hiện vi phạm tốc độ. Người này còn vi phạm nồng độ cồn.

Trước đó, Tổ công tác thuộc Đội CSGT đường bộ số 1 làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát trên đường Quang Trung, đoạn qua tổ dân phố Tân Hà 35, phường Minh Xuân.

Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện ô tô bán tải biển kiểm soát 30D-6xx.bb chạy với tốc độ 98 km/h, trong khi đoạn đường này chỉ cho phép phương tiện lưu thông tối đa 50km/h.

Lực lượng chức năng làm việc với tài xế Đ.Q.T. (Ảnh: Công an tỉnh Tuyên Quang)

Khi CSGT ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra, tài xế không chấp hành mà bất ngờ tăng ga bỏ chạy. Trong quá trình di chuyển, người này liên tục lạng lách, đánh võng, gây nguy hiểm cho các phương tiện cùng lưu thông trên đường.

Tổ công tác thông báo cho các đơn vị CSGT đang làm nhiệm vụ trên tuyến phối hợp dừng phương tiện, bảo đảm an toàn giao thông. Đến đường Nguyễn Tất Thành, thuộc phường An Tường, lực lượng chức năng dừng được chiếc bán tải để kiểm tra.

Danh tính tài xế được xác định là Đ.Q.T. (SN 1997, trú tại xã Quảng Bị, TP Hà Nội).

Người này có nồng độ cồn 0,345 mg/lít khí thở. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng không phát hiện chất ma túy trong cơ thể tài xế.

Công an tỉnh Tuyên Quang đang tiếp tục xác minh, làm rõ các hành vi vi phạm để xử lý theo quy định.

Công an tỉnh Tuyên Quang khuyến cáo người tham gia giao thông nghiêm chỉnh chấp hành quy định về tốc độ, nồng độ cồn và hiệu lệnh của lực lượng chức năng. Hành vi tăng ga bỏ chạy, lạng lách, đánh võng không chỉ gây nguy hiểm cho bản thân mà còn đe dọa an toàn của những người tham gia giao thông khác.