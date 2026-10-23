Vẫn nhiều lái xe vi phạm nồng độ cồn

Mặc dù lực lượng chức năng của Quảng Ninh đã liên tục tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm nồng độ cồn, song vẫn còn người điều khiển phương tiện chủ quan, sử dụng rượu, bia rồi tham gia giao thông.

Theo số liệu được cung cấp, từ đầu năm đến nay lực lượng CSGT Công an TP Quảng Ninh đã kiểm tra gần 500.000 trường hợp, xử lý gần 14.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, tạm giữ 13.342 phương tiện, tước GPLX 703 trường hợp và trừ điểm gần 3.000 GPLX. Số trường hợp bị xử lý tăng 373 trường hợp so với cùng kỳ.

Thượng tá Lương Đức Thiện, Phó Trưởng Phòng CSGT Công an TP Quảng Ninh, cho biết: “Người điều khiển phương tiện tham gia giao thông vẫn có tâm lý chủ quan khi sử dụng rượu, bia rồi lái xe. Trong khi đó, đây là một trong những nguyên nhân trực tiếp dẫn đến các vụ TNGT rất đáng tiếc. Do vậy, đây là hành vi phải xử lý nghiêm theo Luật Trật tự, an toàn giao thông”.

Đội CSGT Đường bộ số 3, Phòng CSGT Công an TP Quảng Ninh, lập biên bản đối với lái xe vi phạm nồng độ cồn trên địa bàn phường Móng Cái 1.

Việc kiểm tra, xử lý vi phạm nồng độ cồn không chỉ nhằm phát hiện, xử phạt người vi phạm, mà còn có ý nghĩa răn đe, phòng ngừa chung. Khi các hành vi nguy hiểm được phát hiện và xử lý kịp thời, người điều khiển phương tiện sẽ nâng cao ý thức chấp hành, hạn chế nguy cơ gây mất an toàn trên đường. Cùng với đó, việc duy trì kiểm tra thường xuyên góp phần hình thành thói quen đã uống rượu, bia thì không lái xe.

Trung tá Vũ Khắc Trung, Phó Đội trưởng Đội CSGT Đường bộ số 1, Phòng CSGT Công an TP Quảng Ninh, cho biết: “Điều quan trọng là ý thức tham gia giao thông của người dân nên công tác tuyên truyền và xử lý vi phạm phải luôn đi song song với nhau. Có như thế TNGT mới giảm sâu và bền vững”.

Theo đó, công tác tuyên truyền cần được triển khai thường xuyên, đa dạng về hình thức, gắn với những tình huống cụ thể trong cuộc sống. Nội dung không chỉ dừng lại ở việc phổ biến quy định pháp luật, mức xử phạt mà cần giúp người dân hiểu rõ hậu quả có thể xảy ra khi điều khiển phương tiện sau khi sử dụng rượu, bia. Qua đó, mỗi người nhận thức rằng chấp hành pháp luật trước hết là bảo vệ tính mạng, sức khỏe của bản thân, gia đình và cộng đồng.

Anh Bùi Thế Linh, lái xe chạy đường dài, chia sẻ: “Chúng tôi luôn nhắc nhở nhau đã uống rượu, bia rồi thì nên nghỉ ngơi, không được lái xe vì nếu xảy ra TNGT thường để lại hậu quả rất nghiêm trọng. Đồng thời cũng nên khuyên nhau đảm bảo an toàn cao nhất khi tham gia giao thông”.

Đội CSGT Đường bộ số 1, Phòng CSGT Công an TP Quảng Ninh kiểm tra nồng độ cồn trên địa bàn phường Đông Triều.

Bên cạnh đó, mỗi người cũng cần chủ động lựa chọn phương án di chuyển an toàn trước khi tham gia các cuộc gặp gỡ có sử dụng rượu, bia, như: Đi taxi, sử dụng phương tiện công cộng hoặc nhờ người không uống rượu, bia đưa về. Không nên dựa vào cảm giác tỉnh táo của bản thân để quyết định có thể lái xe hay không, bởi khả năng điều khiển phương tiện có thể bị ảnh hưởng ngay cả khi người uống chưa cảm nhận rõ.

Thời gian tới, cùng với việc duy trì kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm nồng độ cồn, lực lượng CSGT cần tiếp tục phối hợp với chính quyền cơ sở, các tổ chức đoàn thể và cơ quan, doanh nghiệp đẩy mạnh tuyên truyền, xây dựng văn hóa giao thông an toàn. Kết hợp đồng bộ giữa phòng ngừa, giáo dục và xử lý sẽ góp phần thay đổi hành vi, nâng cao trách nhiệm của người tham gia giao thông.

Không lái xe sau khi uống rượu, bia cần trở thành nguyên tắc được mỗi người tự giác thực hiện, thay vì chỉ chấp hành khi có lực lượng chức năng kiểm tra. Khi ý thức trách nhiệm được nâng cao, mỗi hành trình sẽ an toàn hơn, góp phần hạn chế những vụ TNGT đau lòng, xây dựng môi trường giao thông văn minh, an toàn trên địa bàn TP Quảng Ninh.