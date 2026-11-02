Bố mẹ cho uống 2 cốc bia rồi tự lái xe, nam sinh 15 tuổi vi phạm nồng độ cồn

Được bố mẹ cho uống 2 cốc bia trong bữa cơm gia đình, nam sinh 15 tuổi tại Bắc Ninh tự lái xe đạp điện ra đường và bị lực lượng CSGT phát hiện vi phạm nồng độ cồn.

Khoảng 21h07 ngày 31/10, trong quá trình tuần tra kiểm soát tại đường Nguyễn Đình Tú (phường Lương Tài, thành phố Bắc Ninh), tổ công tác Cảnh sát giao thông phát hiện em N.L.G.M. (SN 2011, học sinh một trường THPT trên địa bàn) điều khiển xe đạp điện có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành dừng phương tiện kiểm tra.

Lực lương chức năng đo nồng độ cồn em N.L.G.M. (Ảnh cắt từ clip).

Qua đo nồng độ cồn, lực lượng chức năng xác định trong hơi thở của em M. có kết quả 0,100 mg/lít khí thở.

Làm việc với tổ công tác, em M. khai nhận trước đó gia đình vừa hoàn thành việc dỡ mái tôn nên tổ chức ăn cơm. Trong bữa ăn, bố mẹ đã cho em uống 2 cốc bia. Sau khi ăn uống cùng gia đình, M. lấy xe đạp điện đi ra đường thì bị lực lượng CSGT phát hiện, xử lý.

Vụ việc nhanh chóng thu hút sự chú ý của dư luận, bởi vi phạm của nam sinh lại bắt nguồn từ sự “tiếp sức” của chính bố mẹ em. Nhiều ý kiến bức xúc cho rằng: “Đứa trẻ đáng trách một, nhưng phụ huynh đáng lên án gấp nghìn lần!”

Theo Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia 2019, pháp luật nghiêm cấm tuyệt đối hành vi bán, cung cấp, cho người chưa đủ 18 tuổi uống rượu, bia.

Bên cạnh đó, Luật Giao thông đường bộ cũng quy định nghiêm cấm người điều khiển phương tiện tham gia giao thông khi trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn.

Việc phụ huynh buông lỏng quản lý, thậm chí trực tiếp cho con em chưa đủ tuổi sử dụng đồ uống có cồn rồi thản nhiên để các em điều khiển phương tiện ra đường không chỉ là hành vi vi phạm pháp luật, mà còn tiềm ẩn nguy cơ cực kỳ nguy hiểm cho chính bản thân các em và những người tham gia giao thông khác.