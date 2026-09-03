Truyền hình Phát thanh Báo in
English 中文

Chuyên mục

Truyền hình
Chương trình thời sự truyền hình Dự báo thời tiết Giới Thiệu Phim - Chương trình mới Tinh hoa đất mỏ Khám phá Ca nhạc Giao lưu toạ đàm Phóng sự

Thanh âm vùng mỏ

Có những âm thanh qua đi cùng thời gian, nhưng cũng có những làn sóng đã trở thành một phần ký ức của đất và người Quảng Ninh. Suốt 70 năm qua, cánh sóng phát thanh chưa hề ngưng nghỉ, kết nối truyền thống kiên cường với hiện tại đổi mới. Từ tiếng loa nhôm, loa sắt thô sơ vang lên giữa khói lửa chiến tranh đến không gian truyền thông số hiện đại hôm nay, tiếng nói vùng mỏ vẫn luôn đồng hành cùng từng nhịp sống của dải đất biên cương, giữ trọn niềm tin và tiếp tục vang xa trong kỷ nguyên mới.

từ khóa:

#Quảng Ninh #phát thanh #truyền thông #đất mỏ #lịch sử #kỹ thuật số

QTV Go

Tải ứng dụng để tiếp tục sử dụng.

app-store google-play