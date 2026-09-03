Thanh âm vùng mỏ

Có những âm thanh qua đi cùng thời gian, nhưng cũng có những làn sóng đã trở thành một phần ký ức của đất và người Quảng Ninh. Suốt 70 năm qua, cánh sóng phát thanh chưa hề ngưng nghỉ, kết nối truyền thống kiên cường với hiện tại đổi mới. Từ tiếng loa nhôm, loa sắt thô sơ vang lên giữa khói lửa chiến tranh đến không gian truyền thông số hiện đại hôm nay, tiếng nói vùng mỏ vẫn luôn đồng hành cùng từng nhịp sống của dải đất biên cương, giữ trọn niềm tin và tiếp tục vang xa trong kỷ nguyên mới.