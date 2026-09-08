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Truyện ngắn: Ga xép Tràng Lương

Báo Quảng Ninh trên
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Chuyên mục Đọc truyện hôm nay, mời quí vị và các bạn nghe truyện ngắn Ga xép Tràng Lương trong tập truyện Trên ngọn đồi cỏ lau của tác giả Vũ Thảo Ngọc qua giọng đọc của NSVM Thúy Trà.

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từ khóa:

#NSVM Thúy Trà #tác giả Vũ Thảo Ngọc #Ga xép Tràng Lương

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