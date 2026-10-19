Tháo gỡ điểm nghẽn, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI, ngày 18/10, các đại biểu Quốc hội thảo luận tại tổ về tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026 và dự kiến kế hoạch năm 2027; tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2026, dự toán ngân sách nhà nước năm 2027 và phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2027; tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2026 và dự kiến kế hoạch năm 2027; quyết toán ngân sách nhà nước năm 2025. Các đại biểu cũng thảo luận về việc tổng kết thực hiện Nghị quyết số 66/2013/QH13 ngày 29/11/2013 của Quốc hội và nội dung liên quan đến Dự án đường Hồ Chí Minh quy mô hai làn xe.