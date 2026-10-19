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Tháo gỡ điểm nghẽn, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI, ngày 18/10, các đại biểu Quốc hội thảo luận tại tổ về tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026 và dự kiến kế hoạch năm 2027; tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2026, dự toán ngân sách nhà nước năm 2027 và phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2027; tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2026 và dự kiến kế hoạch năm 2027; quyết toán ngân sách nhà nước năm 2025. Các đại biểu cũng thảo luận về việc tổng kết thực hiện Nghị quyết số 66/2013/QH13 ngày 29/11/2013 của Quốc hội và nội dung liên quan đến Dự án đường Hồ Chí Minh quy mô hai làn xe.

Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI

từ khóa:

#kinh tế xã hội

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