Theo dòng thời sự: Từ hợp tác AI đến năng lực làm chủ công nghệ

Muốn ứng dụng trí tuệ nhân tạo, cần có dữ liệu, hạ tầng tính toán và nhân lực đủ khả năng phát triển, vận hành công nghệ. Nhưng để tiến tới làm chủ AI, yêu cầu còn đặt ra ở năng lựcnghiên cứu, tiếp nhận và phát triển những giải pháp phù hợp với nhu cầu thực tế. Đây là những vấn đề trọng tâm tại Tuần lễ Số quốc tế Việt Nam 2026, khai mạc sáng 28/10 tại Quảng Ninh. Với sự tham gia của các cơ quan quản lý, doanh nghiệpvà tổ chức nghiên cứu trong nước, quốc tế, sự kiện hướng tới thúc đẩy những chương trình hợp tác có khả năng chuyển từ đối thoại chính sách sang nghiên cứu và ứng dụng.