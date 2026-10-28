Khai mạc Tuần lễ Số Quốc tế Việt Nam 2026 tại Quảng Ninh

Ngày 28/10, tại thành phố Quảng Ninh, Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với UBND thành phố Quảng Ninh tổ chức Tuần lễ Số Quốc tế Việt Nam năm 2026 (VIDW 2026), với chủ đề “Phát triển kết nối thông minh, quản trị AI, kiến tạo chuyển đổi AI”. Sự kiện diễn ra từ ngày 28 đến 30/10, thu hút khoảng 500 đại biểu đến từ gần 30 quốc gia, gồm đại diện các cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức quốc tế, doanh nghiệp công nghệ, viện nghiên cứu, trường đại học và các chuyên gia.

Tuần lễ Số Quốc tế Việt Nam 2026 là diễn đàn quan trọng nhằm thúc đẩy đối thoại chính sách, chia sẻ kinh nghiệm, tăng cường hợp tác quốc tế về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, đặc biệt trong phát triển, quản trị và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI).

Các đại biểu tham dự Tuần lễ Số Quốc tế Việt Nam năm 2026.

Điểm nhấn của sự kiện là Hội nghị bàn tròn Bộ trưởng với chủ đề “Phát triển kết nối thông minh, Quản trị AI, Kiến tạo chuyển đổi AI”, tập trung thảo luận vai trò của Chính phủ trong thúc đẩy chuyển đổi AI, xây dựng chính sách, phát triển năng lực và tăng cường hợp tác giữa khu vực công, tư nhân và các cơ sở nghiên cứu.

Trong khuôn khổ Tuần lễ diễn ra nhiều hoạt động, như: Đối thoại liên khu vực về nâng cao năng lực AI; diễn đàn Đổi mới sáng tạo số ASEAN - EU; diễn đàn Hợp tác số Việt Nam - Australia; hội nghị 5G ASEAN; diễn đàn Hợp tác khoa học và công nghệ Việt Nam - EU về vật liệu tiên tiến; các hội thảo nghiên cứu, ứng dụng AI và hợp tác công nghệ số với Trung Quốc, Hàn Quốc cùng nhiều đối tác quốc tế.

Đồng chí Nguyễn Văn Công, Phó Chủ tịch UBND thành phố Quảng Ninh, phát biểu chào mừng.

Phát biểu chào mừng Tuần lễ, đồng chí Nguyễn Văn Công, Phó Chủ tịch UBND thành phố Quảng Ninh, bày tỏ vui mừng khi Quảng Ninh được lựa chọn đăng cai sự kiện quốc tế quan trọng; khẳng định đây là cơ hội để Quảng Ninh tiếp cận các giải pháp công nghệ tiên tiến, mở rộng hợp tác, thu hút nguồn lực phục vụ chuyển đổi số và phát triển kinh tế - xã hội.

Đồng chí nhấn mạnh, Quảng Ninh đang hướng tới mục tiêu trở thành đô thị hiện đại, xanh, thông minh, là cực tăng trưởng năng động của phía Bắc, trung tâm kinh tế biển, du lịch, dịch vụ và công nghiệp công nghệ cao. Thành phố xác định khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là những động lực quan trọng để nâng cao năng suất, chất lượng tăng trưởng và sức cạnh tranh của nền kinh tế.

Quang cảnh hội nghị Tuần lễ Số Quốc tế Việt Nam năm 2026.

Thông qua Tuần lễ, Quảng Ninh mong muốn tăng cường hợp tác với các tổ chức quốc tế, viện nghiên cứu, trường đại học và doanh nghiệp công nghệ trên ba lĩnh vực trọng tâm: Phát triển hạ tầng số, kết nối dữ liệu và ứng dụng AI trong quản lý đô thị, dịch vụ công; ứng dụng công nghệ trong du lịch, công nghiệp, cảng biển, logistics, kinh tế cửa khẩu và bảo vệ môi trường; đào tạo, phát triển nguồn nhân lực số.

Việc đăng cai Tuần lễ Số Quốc tế Việt Nam 2026 tiếp tục khẳng định vai trò, vị thế của Quảng Ninh trong kết nối, hợp tác quốc tế; đồng thời mở ra cơ hội thu hút nguồn lực, thúc đẩy ứng dụng công nghệ chiến lược, tạo động lực mới cho phát triển kinh tế số và xây dựng đô thị thông minh.