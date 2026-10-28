Đôn đốc thực hiện, quyết tâm hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ

Ngày 28/10, đồng chí Nguyễn Văn Công, Phó Chủ tịch UBND thành phố Quảng Ninh, chủ trì cuộc họp rà soát, đánh giá kết quả thực hiện và khả năng hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2026 trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường; khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; đồng thời xác định các nhiệm vụ trọng tâm năm 2027.

Quang cảnh cuộc họp.

Đối với lĩnh vực nông nghiệp và môi trường, trong 10 tháng năm 2026, sản lượng lương thực cây có hạt ước đạt gần 153.000 tấn; sản lượng thịt hơi các loại đạt gần 89.000 tấn; diện tích rừng trồng mới tập trung đạt gần 14.000ha; sản lượng thủy sản đạt khoảng 180.000 tấn... Dự kiến, tăng trưởng GRDP khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản trong quý IV đạt 3,21%, đưa mức tăng trưởng cả năm lên khoảng 4%, bảo đảm theo kịch bản đã đề ra.

Lĩnh vực nông nghiệp và môi trường cũng dự kiến hoàn thành, vượt 6 chỉ tiêu kế hoạch năm 2026, gồm: Chỉ tiêu giảm nghèo; tỷ lệ xã đạt chuẩn nông thôn mới; tỷ lệ dân số nông thôn được sử dụng nước sạch; tỷ lệ thu gom, xử lý chất thải rắn...

Đối với lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, trong 18 chỉ tiêu kinh tế - xã hội được UBND thành phố giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì thực hiện, có 10 chỉ tiêu đã hoàn thành và vượt kế hoạch cả năm; 8 chỉ tiêu còn lại đang được triển khai hoặc chưa đến kỳ công bố kết quả, dự kiến hoàn thành theo kế hoạch. Năm 2027, dự kiến tỷ trọng kinh tế số trong GRDP đạt tối thiểu 14%; đóng góp của năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) vào tăng trưởng kinh tế tối thiểu đạt 52%; hoàn thành các chỉ tiêu thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW đã giao trong năm 2027.

Lãnh đạo Cục Thống kê đánh giá khả năng hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Phát biểu chỉ đạo cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Công yêu cầu lãnh đạo các sở, ngành chủ động rà soát tiến độ thực hiện để đảm bảo chỉ tiêu đã đề ra. Đối với lĩnh vực nông nghiệp, tiếp tục chủ động điều hành kế hoạch sản xuất phù hợp với diễn biến thời tiết, khí hậu và tình hình thị trường; triển khai chiến lược phát triển lâm nghiệp, cơ cấu lại đội tàu khai thác thủy sản. Đồng thời, xây dựng, trình ban hành các nghị quyết về cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp chủ lực; đẩy mạnh thu hút nguồn vốn đầu tư ngoài ngân sách; siết chặt việc thu gom rác thải, đảm bảo vệ sinh môi trường.

Liên quan đến khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, đồng chí Phó Chủ tịch UBND thành phố đề nghị các đơn vị tiếp tục đôn đốc, hoàn thiện cơ chế, chính sách; phát triển hạ tầng số, dữ liệu số; thúc đẩy ứng dụng công nghệ chiến lược; phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện trong khu vực công và doanh nghiệp.