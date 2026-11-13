Thông cáo báo chí số 25, Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI

Thứ Sáu, ngày 13/11/2026, ngày làm việc thứ 25, Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI diễn ra tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn. Đây là ngày làm việc cuối cùng của Đợt 1, Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI.

BUỔI SÁNG

Từ 8 giờ đến 8 giờ 10 phút: Dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên, Quốc hội họp phiên toàn thể tại Hội trường, nghe Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đo lường. Sau đó, Quốc hội biểu quyết thông qua Luật bằng hình thức biểu quyết điện tử. Kết quả: có 457/457 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành (bằng 91,40% tổng số đại biểu Quốc hội).

Từ 8 giờ 10 phút đến 8 giờ 20 phút: Dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng, Quốc hội họp phiên toàn thể tại Hội trường, nghe Bộ trưởng Tài chính Ngô Văn Tuấn, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý về 2 dự thảo: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán; Nghị quyết về quyết toán ngân sách nhà nước năm 2025. Sau đó Quốc hội biểu quyết thông qua dự thảo Luật, dự thảo Nghị quyết bằng hình thức biểu quyết điện tử. Kết quả như sau:

Đối với dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán: có 464 đại biểu tham gia biểu quyết (bằng 92,80% tổng số đại biểu Quốc hội); trong đó có 463 đại biểu tán thành (bằng 92,60% tổng số đại biểu Quốc hội), có 1 đại biểu không tán thành (bằng 0,20% tổng số đại biểu Quốc hội).

Đối với dự thảo Nghị quyết về quyết toán ngân sách nhà nước năm 2025: có 461 đại biểu tham gia biểu quyết (bằng 92,20% tổng số đại biểu Quốc hội); trong đó có 458 đại biểu tán thành (bằng 91,60% tổng số đại biểu Quốc hội), có 3 đại biểu không biểu quyết (bằng 0,60% tổng số đại biểu Quốc hội).

Từ 8 giờ 20 phút đến 9 giờ 15 phút: Dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng, Quốc hội thảo luận tại Hội trường về 2 nội dung: (1) dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kế toán, Luật Kiểm toán độc lập; (2) phương án xử lý thuế đối với doanh nghiệp dự án BOT điện có bảo lãnh, cam kết của Chính phủ về thuế. Tại phiên thảo luận có 7 đại biểu phát biểu; trong đó, các ý kiến đại biểu cơ bản nhất trí với sự cần thiết, nội dung của dự thảo Luật và phương án xử lý thuế đối với doanh nghiệp dự án BOT điện có bảo lãnh, cam kết của Chính phủ về thuế. Bên cạnh đó, để tiếp tục hoàn thiện dự thảo Luật, các đại biểu tập trung cho ý kiến về các nội dung sau:

Về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kế toán, Luật Kiểm toán độc lập, các đại biểu tập trung cho ý kiến về: các hành vi bị nghiêm cấm; doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán; chủ thể cung cấp dịch vụ kế toán; tiêu chuẩn đối với cá nhân kinh doanh dịch vụ kế toán; kinh doanh dịch vụ kế toán qua biên giới vào Việt Nam; trách nhiệm của cá nhân, tổ chức kinh doanh dịch vụ kế toán; trường hợp không được cung cấp dịch vụ kế toán; đình chỉ kinh doanh dịch vụ kế toán; chứng chỉ kế toán, kiểm toán viên; quy định chuyển tiếp.

Về phương án xử lý thuế đối với doanh nghiệp dự án BOT điện có bảo lãnh, cam kết của Chính phủ về thuế, các đại biểu tập trung cho ý kiến về: phạm vi áp dụng phương án xử lý thuế; căn cứ pháp lý của việc không tính tiền chậm nộp, tạm hoàn thuế; cơ chế hỗ trợ doanh nghiệp; sự phù hợp với quy định của OECD...

Kết thúc thảo luận, Bộ trưởng Tài chính Ngô Văn Tuấn phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Từ 9 giờ 15 phút đến 11 giờ: Dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên, Quốc hội thảo luận tại Hội trường về dự án Luật Bưu chính (sửa đổi). Tại phiên thảo luận có 11 đại biểu phát biểu, trong đó cơ bản nhất trí với sự cần thiết và nhiều nội dung của dự thảo Luật. Để tiếp tục hoàn thiện dự thảo Luật, các đại biểu tập trung cho ý kiến về: dịch vụ bưu chính phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước; dịch vụ bưu chính công ích; bảo đảm cạnh tranh bình đẳng trong hoạt động bưu chính trên nền tảng thương mại điện tử; quản lý dấu hiệu nhận diện phương tiện vận chuyển bưu chính; đăng ký cung cấp dịch vụ bưu chính; dữ liệu bưu chính và quản lý, kết nối, cung cấp, lưu trữ, bảo vệ dữ liệu bưu chính; quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp bưu chính, người sử dụng dịch vụ bưu chính; thanh tra, kiểm tra hoạt động bưu chính; giải quyết khiếu nại, tranh chấp trong hoạt động bưu chính; thử nghiệm có kiểm soát trong hoạt động bưu chính...

Kết thúc thảo luận, Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Từ 10 giờ đến 10 giờ 20 phút: Quốc hội tạm dừng thảo luận tại Hội trường để tiếp đón Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga Valentina Matviyenko thăm và phát biểu trước Quốc hội Việt Nam.

Từ 11 giờ đến 11 giờ 30 phút: Quốc hội họp riêng nghe Bộ trưởng Tài chính Ngô Văn Tuấn, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình về việc xử lý vướng mắc của Công ty trách nhiệm hữu hạn Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh; nghe Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội Phan Văn Mãi trình bày Báo cáo thẩm tra và sau đó, Quốc hội thảo luận tại Hội trường về nội dung này.

BUỔI CHIỀU

Từ 14 giờ đến 14 giờ 10 phút: Dưới sự điều hành của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Quốc hội họp phiên toàn thể tại Hội trường, nghe Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh trình bày Tờ trình về việc bổ sung Chương trình Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI; sau đó, Quốc hội thảo luận và biểu quyết thông qua nội dung này với tỷ lệ 100% tổng số đại biểu Quốc hội có mặt tán thành.

Từ 14 giờ 10 phút đến 14 giờ 30 phút: Dưới sự chủ tọa và điều hành của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Quốc hội họp riêng, xem xét, quyết định việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa XVI đối với ông Hồ Sỹ Hùng, thuộc Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội. Căn cứ Hiến pháp, Luật Tổ chức Quốc hội và các quy định pháp luật có liên quan, sau khi nghe Tờ trình của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội đã tiến hành thảo luận, bỏ phiếu kín, biểu quyết thông qua và ban hành Nghị quyết số 52/2026/QH16 ngày 13/11/2026 của Quốc hội về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa XVI đối với ông Hồ Sỹ Hùng.

Từ 14 giờ 30 phút đến 15 giờ 50 phút:

(i) Dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên, Quốc hội họp phiên toàn thể tại Hội trường, tiến hành các nội dung sau:

- Quốc hội nghe Bộ trưởng Công thương Lê Mạnh Hùng, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thương mại, Luật Cạnh tranh, Luật Quản lý ngoại thương, Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Sau đó, Quốc hội biểu quyết thông qua Luật bằng hình thức biểu quyết điện tử, kết quả như sau: có 460 đại biểu tham gia biểu quyết, trong đó, có 458 đại biểu tán thành (bằng 91,78% tổng số đại biểu Quốc hội), có 2 đại biểu không tán thành (bằng 0,40% tổng số đại biểu Quốc hội).

- Quốc hội nghe Bộ trưởng Xây dựng Trần Hồng Minh, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về việc kết thúc việc thực hiện các mục tiêu đề ra tại Nghị quyết số 38/2004/QH11 và Nghị quyết số 66/2013/QH13 của Quốc hội về chủ trương đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh. Sau đó, Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết bằng hình thức biểu quyết điện tử, kết quả như sau: có 466 đại biểu tham gia biểu quyết, trong đó, có 465 đại biểu tán thành (bằng 93,19% tổng số đại biểu Quốc hội), có 1 đại biểu không tán thành (bằng 0,20% tổng số đại biểu Quốc hội).

(ii) Dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Quốc hội họp phiên toàn thể tại Hội trường, tiến hành các nội dung sau:

- Quốc hội thảo luận về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy và tội phạm giai đoạn 2026-2035. Tại phiên thảo luận có 5 đại biểu phát biểu, cơ bản đồng ý với tên gọi, sự cần thiết, mục tiêu và các nội dung chính của Chương trình. Bên cạnh đó, các đại biểu tập trung cho ý kiến về một số nội dung sau: chỉ tiêu, bảo vệ nhóm yếu thế và đấu tranh tội phạm trên không gian mạng; bảo vệ người dân trước tình trạng tội phạm lừa đảo trực tuyến và công tác hỗ trợ người bị hại; nguồn vốn thực hiện Chương trình; nguyên tắc phân bổ nguồn lực; phân cấp, phân quyền ở cơ sở; công tác phòng ngừa ma túy và tội phạm…

Kết thúc thảo luận, Bộ trưởng Công an Lương Tam Quang phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội quan tâm.

- Quốc hội thảo luận về điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính giữa thành phố Hà Nội và tỉnh Phú Thọ. Tại phiên thảo luận có 3 đại biểu phát biểu, cơ bản nhất trí với chủ trương và dự thảo Nghị quyết. Bên cạnh đó, các đại biểu tập trung thảo luận về các nội dung: phạm vi điều chỉnh địa giới; thời hạn bàn giao và điều chỉnh quy hoạch; kiểm soát các dự án đầu tư và chính sách bồi thường; bảo đảm quyền lợi cho người dân và các đối tượng chịu tác động...

Kết thúc thảo luận, Bộ trưởng Nội vụ Nguyễn Tiến Hải phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội quan tâm.

Từ 15 giờ 50 phút đến 17 giờ: Quốc hội thảo luận ở Tổ về dự án Bộ luật Hàng hải và Đường thủy Việt Nam (sửa đổi) và dự án Luật Giao dịch hàng hóa phái sinh.

* Từ ngày 14-19/11/2026, Quốc hội nghỉ để các cơ quan của Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan hữu quan tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo luật, dự thảo nghị quyết. Đợt 2 của Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI sẽ tiếp tục vào ngày 20-21/11/2026 tại Nhà Quốc hội.