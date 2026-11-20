Đại biểu Nguyễn Thị Thu Hà, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH thành phố “Hoàn thiện chính sách quản lý hoạt động hàng hải, đường thủy nội địa”

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI, tham gia thảo luận sáng 20/11 về Dự án Bộ luật Hàng hải và Đường thủy Việt Nam, đại biểu Nguyễn Thị Thu Hà, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH thành phố Quảng Ninh, đề nghị cơ quan soạn thảo tiếp tục rà soát, hoàn thiện các quy định về phạm vi hoạt động của tàu thuyền, lộ trình chuyển đổi tàu pha sông biển và cơ chế phân cấp quản lý nhà nước, bảo đảm phù hợp với thực tiễn tại các địa phương có địa bàn ven biển, nhiều đảo.

Đại biểu Nguyễn Thị Thu Hà, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH thành phố, phát biểu tại hội trường Quốc hội.

Góp ý về phạm vi vùng nước hàng hải, đường thủy nội địa và hoạt động của tàu thuyền, đại biểu Nguyễn Thị Thu Hà cho rằng, dự thảo chưa làm rõ cơ chế quản lý đối với vùng nước nằm ngoài hai phạm vi này. Đây là vấn đề có ý nghĩa thực tiễn đối với Quảng Ninh - địa phương có đường bờ biển dài khoảng 250km, hơn 2.000 đảo, trong đó có hơn 40 đảo lớn có dân cư sinh sống; nhiều tuyến vận tải ven bờ, tuyến ra đảo và các luồng hàng hải, đường thủy nội địa đan xen. Đại biểu đề nghị bổ sung tuyến ven bờ biển, tuyến ra đảo, nối các đảo vào phạm vi điều chỉnh; đồng thời quy định rõ cơ chế quản lý các vùng nước đặc thù, phạm vi hoạt động của từng loại phương tiện và trách nhiệm của cơ quan quản lý.

Đối với lộ trình chuyển đổi tàu sông mang cấp VR-SB (tàu pha sông biển), đại biểu đề nghị làm rõ khái niệm tuyến vận tải ven biển, hoạt động trên biển và phạm vi áp dụng yêu cầu chuyển đổi, tránh ảnh hưởng đến các phương tiện chỉ hoạt động trong vùng vịnh, tuyến nội tỉnh cự ly gần. Theo thống kê của Sở Xây dựng Quảng Ninh, toàn thành phố hiện có 272 tàu mang cấp VR-SB thuộc diện chịu tác động của dự thảo. Việc chuyển đổi theo quy chuẩn tàu biển có thể phát sinh chi phí lớn, trong khi nhiều phương tiện đang khai thác ổn định trong vùng vịnh. Đại biểu đề nghị đánh giá đầy đủ tác động chính sách, xây dựng lộ trình chuyển đổi theo từng nhóm tàu, có cơ chế hỗ trợ tín dụng, thuế, phí và thống nhất thời điểm dừng hoạt động từ ngày 1/1/2034.

Liên quan đến hoạt động tàu du lịch, tàu lưu trú, đại biểu Nguyễn Thị Thu Hà cho rằng đây là loại hình có đặc thù riêng, nhất là về yêu cầu phòng cháy, chữa cháy, thoát hiểm và bảo đảm an toàn khi thời tiết xấu. Do đó, cần bổ sung loại hình vận tải hành khách du lịch, tàu lưu trú vào dự thảo với các nguyên tắc quản lý phù hợp; nghiên cứu quy chuẩn kỹ thuật riêng đối với tàu du lịch hoạt động trong vùng vịnh, ven bờ. Đại biểu cũng đề nghị giới hạn phạm vi lắp đặt thiết bị ghi hình tại khoang lái, khu vực công cộng và lối thoát hiểm, bảo đảm quyền riêng tư của hành khách lưu trú qua đêm trên tàu.

Đối với vùng nước di sản, danh thắng, đại biểu đề nghị tăng thẩm quyền cho UBND cấp tỉnh trong quy định điều kiện hoạt động của tàu thuyền, tổ chức tuyến tham quan, số lượng phương tiện, thời gian hoạt động và khu neo đậu nghỉ đêm, phù hợp với yêu cầu bảo tồn, phát huy giá trị di sản. Đồng thời, cần xác định rõ cơ quan chủ trì quản lý, kiểm tra phương tiện tại các khu vực có sự đan xen giữa vùng nước cảng biển và đường thủy nội địa.