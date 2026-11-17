Thông qua dự thảo kết quả kiểm tra đối với Ban Thường vụ Thành ủy

Ngày 17/11, Đoàn công tác của Ủy ban Kiểm tra Trung ương do đồng chí Hà Quốc Trị - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương làm Trưởng đoàn, đã làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy để thông qua Dự thảo Báo cáo kết quả kiểm tra đối với Ban Thường vụ Thành ủy Quảng Ninh. Làm việc với đoàn có đồng chí Quản Minh Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH thành phố; các đồng chí Phó Bí thư Thành ủy, Ủy viên BTV Thành ủy.

Đoàn công tác của Ủy ban Kiểm tra Trung ương làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy.

Tại hội nghị, Đoàn kiểm tra theo Quyết định số 98-QĐ/UBKTTW, ngày 17/7/2026, của Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã thông qua Dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra đối với Ban Thường vụ Thành ủy và Ủy ban Kiểm tra Thành ủy về việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng; công tác tài chính Đảng và việc kê khai tài sản, thu nhập đối với các đồng chí cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý tại Đảng bộ thành phố Quảng Ninh.

Đồng chí Hà Quốc Trị, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, phát biểu kết luận buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Quản Minh Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH thành phố, nhấn mạnh, thời gian qua, Ban Thường vụ, Thường trực Thành ủy luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng và công tác nội chính. Việc giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo được tập trung chỉ đạo. Hàng trăm vụ việc tồn đọng đã được xử lý dứt điểm, trong đó có những vụ việc kéo dài gần 20 năm. Hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực thành phố được duy trì nghiêm túc. Hằng tháng, Thường trực Thành ủy đều làm việc với các cơ quan tư pháp để nghe báo cáo, chỉ đạo giải quyết các vụ án, vụ việc, nhất là những vụ việc được dư luận quan tâm.

Trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, Thường trực Thành ủy đã phân công các đồng chí Phó Bí thư Thành ủy trực tiếp phụ trách, chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các dự án tồn đọng, chậm tiến độ. Đến nay, trên 150 dự án đã được tháo gỡ, góp phần khơi thông nguồn lực, tạo động lực cho phát triển. Thành phố đang tập trung các giải pháp nhằm hoàn thành mục tiêu tăng trưởng kinh tế cả năm đạt trên 13%, thu ngân sách nhà nước vượt 100.000 tỷ đồng.

Đối với những nội dung được chỉ ra trong Dự thảo báo cáo kiểm tra, Ban Thường vụ Thành ủy nghiêm túc tiếp thu, rút kinh nghiệm và chỉ đạo khắc phục kịp thời.

Đồng chí Quản Minh Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH thành phố, phát biểu tại buổi làm việc.

Đồng chí Hà Quốc Trị, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, ghi nhận, đánh giá cao những kết quả Quảng Ninh đạt được trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và công tác xây dựng Đảng thời gian qua. Đồng thời, đề nghị Ban Thường vụ Thành ủy tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Đoàn kiểm tra, bổ sung đầy đủ tài liệu, báo cáo liên quan. Trên cơ sở đó, Đoàn kiểm tra tổng hợp, báo cáo Ủy ban Kiểm tra Trung ương xem xét, hoàn thiện kết luận kiểm tra.