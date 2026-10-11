Gắn trách nhiệm cấp ủy với kiểm tra, giám sát công an cấp xã

Sau 1 năm triển khai Quy chế phối hợp giữa Đảng ủy Công an thành phố với đảng ủy các xã, phường, đặc khu, công tác kiểm tra, giám sát, quản lý cán bộ và xây dựng tổ chức Đảng trong lực lượng công an cơ sở từng bước đi vào nền nếp. Cơ chế phối hợp không chỉ góp phần giữ vững kỷ luật, kỷ cương trong lực lượng, mà còn nâng cao vai trò lãnh đạo của cấp ủy địa phương đối với công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng công an ngay từ cơ sở.

Cán bộ Cơ quan UBKT Đảng ủy Công an thành phố nắm tình hình tại Chi bộ Công an xã Bình Liêu.

Ngày 11/9/2025, Quy chế phối hợp giữa Đảng ủy Công an thành phố với đảng ủy các xã, phường, đặc khu trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng đối với tổ chức Đảng, đảng viên thuộc chi, đảng bộ công an cấp xã chính thức được ban hành.

Quy chế xác định rõ trách nhiệm, thẩm quyền và cơ chế phối hợp giữa các cấp ủy, tạo cơ sở để công tác kiểm tra, giám sát đối với lực lượng công an cơ sở được thực hiện thống nhất, đồng bộ, sát thực tiễn. Đây là yêu cầu cần thiết trong bối cảnh công an cấp xã đang đảm nhiệm ngày càng nhiều nhiệm vụ, trực tiếp giải quyết những vấn đề phát sinh liên quan đến ANTT và đời sống nhân dân.

Ông Nguyễn Duy Khánh, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy xã Vĩnh Thực, cho biết: Sau khi tổ chức bộ máy mới được kiện toàn, biên chế công an xã tăng, thẩm quyền và yêu cầu nhiệm vụ cũng lớn hơn. Không chỉ phối hợp thực hiện các nhiệm vụ theo quy chế, hai bên còn thường xuyên trao đổi tình hình, chia sẻ kinh nghiệm, hướng dẫn nghiệp vụ kiểm tra, giám sát cho Chi bộ Công an xã; đồng thời phối hợp tổ chức các hoạt động xã hội, từ thiện trên địa bàn.

Quảng Ninh hiện có 54 xã, phường, đặc khu. Đảng ủy Công an thành phố thực hiện song trùng lãnh đạo đối với 54 chi, đảng bộ công an cấp xã. Để quy chế phối hợp đi vào thực chất, Đảng ủy Công an thành phố đã thành lập các tổ công tác do các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo Công an thành phố làm trưởng đoàn, trực tiếp làm việc với cấp ủy, chính quyền các địa phương. Qua đó, những vấn đề liên quan đến công tác bảo đảm ANTT, xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên được trao đổi, thống nhất ngay từ cơ sở.

Cùng với đó, hai bên phối hợp xây dựng và triển khai chương trình kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ, hằng năm; thống nhất những nội dung trọng tâm theo thẩm quyền. Công tác kiểm tra, giám sát chuyên đề, kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, giải quyết tố cáo, xem xét và thi hành kỷ luật đối với tổ chức Đảng, đảng viên thuộc công an cấp xã được phối hợp chặt chẽ hơn.

Sau 1 năm thực hiện quy chế, Đảng ủy Công an thành phố và cấp ủy các xã, phường, đặc khu đã tiến hành 32 cuộc kiểm tra, giám sát chuyên đề đối với tổ chức Đảng, đảng viên thuộc công an cấp xã. Nội dung tập trung vào việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các chỉ thị, nghị quyết về bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và xây dựng lực lượng CAND; việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống; thực hiện nguyên tắc tổ chức, hoạt động, quy chế làm việc và chế độ công tác.

Điều quan trọng từ cơ chế phối hợp không chỉ nằm ở số cuộc kiểm tra, giám sát, mà ở khả năng phát hiện, chấn chỉnh và xử lý kịp thời những vấn đề phát sinh. Qua kiểm tra, giám sát, đã phát huy được những ưu điểm; chỉ rõ và khắc phục những hạn chế, tồn tại và xem xét, xử lý nghiêm những vi phạm. Qua đó góp phần giữ vững kỷ luật, kỷ cương, phòng ngừa sai phạm và nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên Công an cơ sở.

Trong điều kiện lực lượng công an cấp xã ngày càng đảm nhiệm nhiều nhiệm vụ, yêu cầu xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh và đội ngũ cán bộ có bản lĩnh, kỷ luật, trách nhiệm càng trở nên cấp thiết. Vì vậy, việc phát huy hiệu quả công tác phối hợp kiểm tra, giám sát của Đảng ủy Công an thành phố và cấp ủy các xã, phường, đặc khu đối với tổ chức Đảng, đảng viên thuộc chi, đảng bộ công an cấp xã có vai trò quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng công an cơ sở, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong bối cảnh mới.

Đây cũng là một trong những giải pháp góp phần xây dựng lực lượng công an toàn thành phố trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu bảo vệ ANTT trong tình hình mới theo tinh thần Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị.