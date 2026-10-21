Nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát của Đảng

Ngày 21/10, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy tổ chức hội nghị tuyên truyền, quán triệt một số quy định mới về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng; triển khai các nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến hết năm 2026 của ngành Kiểm tra Đảng. Đồng chí Nguyễn Văn Hồi, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy chủ trì.

Ủy ban Kiểm tra Thành ủy tổ chức hội nghị tuyên truyền, quán triệt một số quy định mới về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghiên cứu, quán triệt những nội dung cơ bản, điểm mới và những vấn đề cần lưu ý trong quá trình triển khai thực hiện Quy định số 225 ngày 14/10/2026 của Ban Chấp hành Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng; Quy định số 212 (ngày 17/8/2026) của Bộ Chính trị về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm; Hướng dẫn số 03 (ngày 23/9/2026) của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về thực hiện một số điều trong Quy định số 212. Đồng thời, trao đổi một số vấn đề cần lưu ý trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng và công tác tiếp nhận, xử lý, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo; tình hình thực hiện nhiệm vụ, những khó khăn, vướng mắc phát sinh từ thực tiễn, đề xuất giải pháp tháo gỡ và xác định nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung thực hiện từ nay đến hết năm 2026.

Đồng chí Nguyễn Văn Hồi, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Hồi, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy yêu cầu Ủy ban kiểm tra các đảng ủy chủ động tham mưu cấp ủy tiếp tục tuyên truyền, quán triệt, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện hiệu quả các nghị quyết Trung ương 4, trọng tâm là nhiệm vụ, giải pháp về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng. Đồng thời, tiếp tục nâng cao nhận thức, năng lực chuyên môn nghiệp vụ trong việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng; củng cố và nâng cao chất lượng công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo.

Đồng chí Mai Vũ Tuấn, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Thành ủy điều hành thảo luận tại hội nghị.

Đồng chí yêu cầu tập trung cao độ để lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành các cuộc kiểm tra, giám sát năm 2026 theo chương trình, kế hoạch của cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp và chi bộ, bảo đảm chất lượng, đúng tiến độ, phấn đấu hoàn thành các cuộc kiểm tra, giám sát của chi bộ trong tháng 10/2026; của cấp ủy, ủy ban kiểm tra và cơ quan tham mưu, giúp việc cấp ủy trước ngày 15/11/2026. Cùng với đó, tập trung rà soát điều chỉnh, bổ sung chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa và chủ động tham mưu xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát năm 2027; rà soát sửa đổi, bổ sung, thay thế các văn bản có liên quan đảm bảo phù hợp với yêu cầu mới.

Các đại biểu dự hội nghị.

Cùng với đó, tập trung triển khai các nhiệm vụ về công tác kiểm tra, giám sát theo Chương trình hành động 47 của Bộ Chính trị, trên cơ sở xây dựng kế hoạch thực hiện của đơn vị mình; đẩy mạnh chuyển đổi số trong ngành Kiểm tra Đảng; quan tâm xây dựng đội ngũ ngành kiểm tra đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch công tác năm 2027 sát với yêu cầu nhiệm vụ. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng.