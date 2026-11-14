Thủ tướng Lê Minh Hưng tham dự Hội nghị cấp cao ASEAN tại Philippines

Ngày 14/11, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam lên đường tham dự hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 49 và các hội nghị cấp cao liên quan tại Manila, Philippines, theo lời mời của Tổng thống nước Cộng hòa Philippines Ferdinand Romualdez Marcos Jr., Chủ tịch ASEAN năm 2026.

Thủ tướng Lê Minh Hưng rời Hà Nội, lên đường tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 49 và các Hội nghị Cấp cao liên quan tại Manila, Philippines. (Ảnh: TTXVN)

Tham gia đoàn có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Nguyễn Doãn Anh, Phó Chủ tịch Quốc hội; Đặng Xuân Phong, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; Nguyễn Tiến Hải, Bộ trưởng Nội vụ; Thượng tướng Nguyễn Quang Ngọc, Thứ trưởng Quốc phòng; Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Công an; Nguyễn Thị Bích Ngọc, Thứ trưởng Tài chính; Bùi Quang Huy, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; cùng các đồng chí Đôn Tuấn Phong, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; Đặng Hoàng Giang, Thứ trưởng Ngoại giao; Lương Hoàng Thái, Thứ trưởng Công thương; Trần Anh Tuấn, Trợ lý Thủ tướng Chính phủ. Đại sứ Việt Nam tại Philippines Lại Thái Bình và Đại sứ, Trưởng phái đoàn đại diện thường trực Việt Nam tại ASEAN Tôn Thị Ngọc Hương tham gia các hoạt động của đoàn.

Chuyến công tác của Thủ tướng Lê Minh Hưng tham dự Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 49 và các hội nghị cấp cao liên quan tiếp tục triển khai đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, tự cường, đa phương hóa, đa dạng hóa; tiếp tục khẳng định ASEAN là ưu tiên chiến lược hàng đầu trong chính sách đối ngoại của Việt Nam.

Với chủ đề “Cùng chèo lái tương lai”, Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 49 và các Hội nghị cấp cao liên quan là dịp để Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng lãnh đạo các nước ASEAN và các đối tác xác định cơ hội thúc đẩy hợp tác thực chất, hiệu quả trên các lĩnh vực, đáp ứng thiết thực hơn nhu cầu tăng trưởng nhanh, phát triển bền vững của các quốc gia trong khu vực.

Việc Thủ tướng tham dự các hội nghị, gặp gỡ, trao đổi cùng lãnh đạo các nước ASEAN và các đối tác khẳng định cam kết mạnh mẽ của Việt Nam tiếp tục đóng góp thúc đẩy ASEAN phát triển, lớn mạnh, gắn kết và giữ vững vai trò trung tâm.