Lãnh đạo Đông Nam Á kêu gọi giải quyết hòa bình các xung đột, Tổng thống Trump dự phiên họp cuối Hội nghị Cấp cao ASEAN

Các cuộc xung đột và căng thẳng kéo dài trên thế giới sẽ là nội dung trọng tâm tại Hội nghị Cấp cao Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) diễn ra ở thủ đô Manila của Philippines từ ngày 15/11. Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến tham dự cuộc họp cuối cùng của hội nghị.

Các ngoại trưởng ASEAN chụp ảnh chung tại cuộc họp chuẩn bị ở Manila. Ảnh: AP

Hội nghị kéo dài 3 ngày, với sự tham gia của lãnh đạo các nước ASEAN cùng các đối tác châu Á và phương Tây. Theo dự thảo các tuyên bố được chuẩn bị trước hội nghị, các nhà lãnh đạo sẽ kêu gọi giải quyết hòa bình các tranh chấp trên Biển Đông, xung đột tại Myanmar, Trung Đông và Ukraine.

Các dự thảo tuyên bố nhấn mạnh cam kết chung trong việc tuân thủ luật pháp quốc tế, trong đó có Hiến chương Liên hợp quốc, đồng thời đề cao tầm quan trọng của việc giải quyết hòa bình các tranh chấp, bảo đảm tự do hàng hải, hàng không và quyền tiến hành các hoạt động hợp pháp trên biển.

Năm nay, Philippines đảm nhiệm cương vị Chủ tịch luân phiên ASEAN. Tại hội nghị, lãnh đạo các nước sẽ trao đổi về những vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm, trong bối cảnh ASEAN tiếp tục thúc đẩy hợp tác và duy trì đoàn kết giữa các thành viên.

Tổng thống Trump dự kiến đến Manila vào chiều 17/11 cùng Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio, sau khi các cuộc họp chính của ASEAN kết thúc và Philippines chuyển giao cương vị Chủ tịch luân phiên cho Singapore. Tối cùng ngày, ông Trump sẽ tham dự ba cuộc họp quan trọng, trong đó có hội nghị đặc biệt với lãnh đạo ASEAN và cuộc họp của Đối thoại An ninh Bốn bên (Quad), gồm Mỹ, Nhật Bản, Australia và Ấn Độ.

Trước thềm hội nghị, ngày 14/11, các ngoại trưởng ASEAN đã tiến hành cuộc họp chuẩn bị tại Manila. Ngoại trưởng Philippines Theresa Lazaro dự kiến báo cáo về chuyến thăm Myanmar gần đây, trong đó bà thúc giục nước này thực hiện đầy đủ Đồng thuận 5 điểm do lãnh đạo ASEAN đề ra nhằm chấm dứt xung đột và thúc đẩy tiến trình hòa bình.

Liên quan đến vấn đề Biển Đông, ba nhà ngoại giao Đông Nam Á cho biết đàm phán giữa ASEAN và Trung Quốc về Bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) đã đạt được một số tiến triển. Tuy nhiên, văn kiện này khó có thể được hoàn tất trong năm nay. Các cuộc đàm phán dự kiến tiếp tục vào năm tới. COC được kỳ vọng góp phần ngăn ngừa căng thẳng và va chạm trên vùng biển có tranh chấp leo thang thành xung đột, qua đó bảo đảm môi trường hòa bình, ổn định và an toàn cho các hoạt động kinh tế trong khu vực.