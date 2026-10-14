Thủ tướng Lê Minh Hưng dự Lễ viếng, truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Sáng 14/10, tại Công viên Lê Thị Riêng, Thành phố Hồ Chí Minh, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng dự Lễ viếng, truy điệu và an táng 731 bộ hài cốt của cán bộ, chiến sĩ đã anh dũng chiến đấu hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968 về an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ Thành phố Hồ Chí Minh.

Buổi lễ do Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 7, Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh long trọng tổ chức.

Cùng dự có các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước: nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết và Trương Tấn Sang; nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; nguyên Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Trần Lưu Quang, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh; đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; lãnh đạo các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương, một số tỉnh, thành phố; đông đảo nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh; đại diện Cơ quan lãnh sự Hoa Kỳ và Australia tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà thực hiện nghi thức di chuyển hài cốt liệt sĩ vào vị trí thực hiện nghi thức an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: THANH GIANG)

Trước giờ làm lễ, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Đoàn đại biểu đã dâng hoa, dâng hương tại tượng đài cố Tổng Bí thư Trần Phú.

Thủ tướng Lê Minh Hưng thực hiện nghi thức chỉnh hoa trước khi vào viếng tại tượng đài cố Tổng Bí thư Trần Phú. (Ảnh: THANH GIANG)

Thủ tướng Chính phủ và các đại biểu đã dành phút mặc niệm, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn với các nhà lãnh đạo tiền bối, hàng triệu người con ưu tú của dân tộc đã hiến dâng tuổi thanh xuân, sẵn sàng xả thân, dũng cảm chiến đấu, anh dũng hy sinh trên khắp các chiến trường vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc, vì ấm no, hạnh phúc của nhân dân.

Thủ tướng Lê Minh Hưng thành kính dâng hương tưởng nhớ công lao to lớn của cố Tổng Bí thư Trần Phú. (Ảnh: THANH GIANG)

Các đại biểu nguyện học tập, chiến đấu và công tác, xứng đáng với sự hy sinh to lớn của các thế hệ đi trước, các Anh hùng liệt sĩ, luôn đoàn kết một lòng, tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước và nhân dân, với chế độ xã hội chủ nghĩa; không ngừng phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong kỷ nguyên mới.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng vào viếng các Anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. (Ảnh: THANH GIANG)

Tại Công viên Lê Thị Riêng - nơi sau hơn 3 tháng tìm kiếm, các lực lượng đã quy tập được 731 bộ hài cốt liệt sĩ, gồm 698 bộ hài cốt liệt sĩ được phát hiện, quy tập riêng lẻ và 33 bộ hài cốt liệt sĩ tại 8 vị trí mộ tập thể; trong đó 307 bộ có di vật. Hàng chục năm đã đi qua, những người con đã nằm lại nơi đây hôm nay được trở về trong vòng tay của đồng đội, thân nhân và đồng bào Thành phố Hồ Chí Minh.

Trong giờ phút trang nghiêm, xúc động này, chúng ta thành kính tưởng nhớ, tri ân và bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, các bậc cách mạng tiền bối, những người con ưu tú của dân tộc, các anh hùng liệt sĩ đã chiến đấu ngoan cường, anh dũng hy sinh, quên mình vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, nhân dân vào viếng các Anh hùng liệt sĩ. (Ảnh: THANH GIANG)

Chúng ta bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đến các đồng chí lão thành cách mạng, các Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, các đồng chí thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, người có công với cách mạng và toàn thể đồng bào yêu nước đã hiến dâng tuổi thanh xuân, hạnh phúc, một phần thân thể và cả sự sống của mình cho độc lập của Tổ quốc, tự do của nhân dân, cho lý tưởng cao đẹp của Đảng và tương lai trường tồn của dân tộc.

Trong những đoàn quân tiến vào Thành phố năm ấy, dù quê hương, bản quán có khác nhau, người từ làng quê quan họ, từ mảnh đất ngọt ngào vọng cổ, cải lương, hay dặt dìu câu hò mái đẩy, hoặc miền đất bài chòi thiết tha; người là nông dân, công nhân, thợ thủ công, giáo viên hoặc sinh viên, có đạo hoặc không có đạo, với từng hoàn cảnh sống khác nhau; nhưng ở lứa tuổi đôi mươi, các anh, các chị đều trào dâng một lý tưởng cách mạng cao đẹp, cháy bỏng một khát vọng. Đó là độc lập dân tộc, là non sông về một mối, là Tổ quốc Việt Nam hòa bình, thống nhất, tự do, hạnh phúc.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và các đại biểu dành một phút mặc niệm tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ. (Ảnh: THANH GIANG)

Theo tiếng gọi của Đảng, của quê hương, các anh chị đã cùng với hàng triệu thanh niên dấn thân vào nơi lửa đạn, quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh, cùng toàn Đảng, toàn quân và toàn dân trường kỳ kháng chiến, đi đến thắng lợi cuối cùng. Sự hy sinh của các anh chị là vô giá, công lao của các anh chị là to lớn. Chiến thắng lớn từ hy sinh to lớn! Tổ quốc ghi công, đồng bào, đồng chí ghi nhớ! Vinh quang thuộc về các Anh hùng liệt sĩ đã hiến dâng đời mình cho Tổ quốc, đã quên mình vì hạnh phúc của nhân dân.

Với truyền thống thủy chung, trọng nghĩa, “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”, Đảng bộ, Lực lượng vũ trang Quân khu 7 cùng Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh quyết tâm thực hiện hoài bão của các liệt sĩ lúc sinh thời, tiếp tục ra sức bảo vệ và xây dựng đất nước ngày càng giàu đẹp, vững bước trên con đường mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân đã lựa chọn. Chúng ta sẽ chung tay xoa dịu nỗi đau mất mát, biến những mòn mỏi đợi chờ của thân nhân gia đình liệt sĩ thành hành động cụ thể. Công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ cũng như việc chăm sóc, tôn tạo các nghĩa trang liệt sĩ và các công trình ghi công đã, đang và nhất định sẽ luôn được Thành phố quan tâm, bền bỉ thực hiện tích cực, hiệu quả.

Thực hiện nghi thức hạ huyệt. (Ảnh: THANH GIANG)

Thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo quốc gia, Ban Chỉ đạo Quân khu 7 cùng Ban Chỉ đạo Thành phố Hồ Chí Minh đã tích cực, chủ động kết nối các nguồn tư liệu, tìm kiếm nhân chứng, tổ chức khảo sát, xác minh, đưa trang thiết bị hiện đại vào thăm dò, đào tìm và quy tập hài cốt liệt sĩ. Trong thời gian từ ngày 23/6 đến ngày 5/10, Đội K74 và các lực lượng đã tìm kiếm, quy tập được 731 bộ hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng. Chiến dịch “500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” vẫn sẽ tiếp tục không ngừng nghỉ theo chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: “Mở rộng rà soát toàn bộ các địa điểm có thể có hài cốt liệt sĩ trên địa bàn, không chỉ ở Công viên Lê Thị Riêng mà cả những khu vực từng diễn ra các trận đánh ác liệt trong thời kỳ kháng chiến”.

Gần 60 năm cho một cuộc trở về! Các anh, chị - những chiến sĩ Giải phóng quân, Biệt động thành, những người hoạt động cách mạng kiên trung đã không kịp nhìn thấy ngày đất nước thống nhất, đã phải nằm lại giữa lòng đô thị Sài Gòn; âm thầm chứng nhân cho những thăng trầm và chuyển mình đi lên của Thành phố Hồ Chí Minh. Ký ức Mậu Thân của các anh chị vùi sâu trong khu đất nghĩa trang đô thành năm nào; nay được muôn triệu trái tim, trí tuệ và tâm sức hướng về, khơi dậy tâm thức lịch sử bi hùng và làm ấm lên mảnh đất Công viên Lê Thị Riêng.

Thủ tướng Lê Minh Hưng thắp hương tại phần mộ các Anh hùng liệt sĩ. (Ảnh: THANH GIANG)

Theo thời gian, phần lớn hài cốt đã hòa vào cỏ cây, quyện vào hồn thiêng sông núi. Những mẫu sinh phẩm còn lại, cùng với công tác thu nhận mẫu ADN thân nhân liệt sĩ chưa xác định được danh tính đang được thực hiện trên toàn quốc để phân tích mẫu, lưu trữ tại ngân hàng gen quốc gia. Chúng ta hy vọng tìm được thân nhân, mang lại niềm an ủi, xoa dịu phần nào những mất mát, đau thương cho các gia đình liệt sĩ. Mặc dù có rất nhiều khó khăn phía trước, nhưng chúng ta sẽ không bỏ qua bất kỳ cơ hội hay phương pháp nào để tiếp tục hành trình tìm kiếm đồng đội đã hy sinh.

Hôm nay chúng ta trang trọng tổ chức Lễ viếng, truy điệu và an táng hài cốt của 731 Anh hùng liệt sĩ, những người con ưu tú đã cống hiến trọn tuổi thanh xuân, ngã xuống cho màu xanh đất nước, trở về với đất mẹ. Từ nay các anh, các chị sẽ được yên nghỉ bên cạnh đồng chí, đồng đội và trong tình thương yêu vô hạn của những người đang sống. Với tất cả lòng thành kính và lòng biết ơn sâu sắc, chúng ta cùng cầu mong cho anh linh các Anh hùng liệt sĩ, những người con bất tử của dân tộc được yên nghỉ bình an trong cõi vĩnh hằng. Tổ quốc và nhân dân đời đời ghi nhớ công ơn của các Anh hùng liệt sĩ.

Sau lễ truy điệu trang nghiêm và xúc động, hài cốt các Anh hùng liệt sĩ được đưa lên xe để hướng về Nghĩa trang Liệt sĩ Thành phố Hồ Chí Minh, thực hiện nghi thức an táng.