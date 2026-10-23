Thúc đẩy tiêu thụ tấm quang năng tại thị trường trong nước

Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo thành phố Quảng Ninh, ngày 23/10, Sở Công Thương Quảng Ninh chủ trì phối hợp làm việc với Công ty TNHH Công nghiệp Jinco Solar Việt Nam để rà soát năng lực cung ứng, chủng loại sản phẩm và kết nối hệ thống phân phối nội địa.

Giám đốc Sở Công thương chủ trì, phối hợp cùng các sở, ngành làm việc với Công ty TNHH Công nghiệp Jinco Solar Việt Nam.

Sở hữu 3 nhà máy tại Quảng Ninh với công suất 10 Gigawatt/năm, tương đương 16 triệu tấm pin năng lượng mặt trời, Công ty TNHH Công nghiệp Jinco Solar Việt Nam chủ yếu xuất khẩu.

Để hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng đầu ra trong nước, phát triển điện mặt trời, thành phố Quảng Ninh đang nghiên cứu xây dựng nghị quyết hỗ trợ người dân lắp đặt điện mặt trời áp mái với mức hỗ trợ dự kiến cao nhất cả nước; đồng thời tiên phong triển khai tại trường học, trụ sở hành chính, các khu, cụm công nghiệp. Đây cũng là cơ hội để Jinko Solar mở rộng thị trường tiêu thụ trong nước, đặc biệt tại Quảng Ninh, đưa các sản phẩm năng lượng sạch đến gần hơn với người dân và doanh nghiệp.

Dây chuyền sản xuất tấm quang năng của Công ty TNHH Công nghiệp Jinco Solar Việt Nam

Dự kiến trong những tháng tới đây, Quảng Ninh đón thêm các dự án điện tái tạo, mở ra nhu cầu lớn về tấm quang năng. Sự chủ động kết nối của Sở Công Thương và các sở, ngành, cùng chiến lược phát triển năng lượng xanh của Quảng Ninh đang mở rộng cánh cửa thị trường nội địa, giúp Jinco Solar nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế địa phương năm 2026.