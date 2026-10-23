Công nghiệp chế biến, chế tạo tăng tốc về đích

Tăng trưởng 26,67% trong 9 tháng năm 2026, công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục khẳng định vai trò động lực quan trọng của kinh tế Quảng Ninh. Với nhiều nhà máy mới đi vào hoạt động, sản lượng các ngành hàng chủ lực tăng khá, tạo nền tảng thuận lợi để thành phố bứt phá trong những tháng cuối năm.

Tại KCN Đông Mai, những dây chuyền sản xuất thiết bị y tế của Công ty TNHH Intco Medical Technology Việt Nam đang duy trì hoạt động ổn định. Từ khi chính thức sản xuất năm 2022, doanh nghiệp từng bước mở rộng thị trường, gia tăng sản lượng các sản phẩm như túi chườm nóng lạnh, miếng dán điện cực tim, khẩu trang y tế, miếng dán nhiệt, găng tay PE. Giá trị xuất khẩu từ mức 300.000 USD/tháng ban đầu đã tăng lên khoảng 1,5 triệu USD/tháng hiện nay.

Sản xuất sản phẩm vải dệt tại Công ty TNHH Dệt may Wellrain (Việt Nam), KCN Hải Hà.

Ông Lý Hằng, Giám đốc Công ty TNHH Intco Medical Technology Việt Nam, cho biết: Chúng tôi tiếp tục đẩy mạnh thu hút đơn hàng, phấn đấu đạt giá trị xuất khẩu ổn định trên 2 triệu USD/tháng trong quý IV/2026, qua đó bảo đảm việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động, nhất là trong những tháng cuối năm.

Bức tranh công nghiệp chế biến, chế tạo của Quảng Ninh trong 9 tháng năm 2026 ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực. Toàn ngành tăng trưởng 26,67%; có 8 doanh nghiệp mới quy mô lớn và 13 dự án đi vào hoạt động sản xuất, kinh doanh, vượt kế hoạch đề ra. Đáng chú ý, 7/9 chỉ tiêu sản phẩm công nghiệp chủ yếu hoàn thành hoặc cơ bản đạt kịch bản 9 tháng.

Trong đó, sản lượng xi măng đạt gần 3,581 triệu tấn, bằng 123,44% kịch bản, tăng 42,41% so với cùng kỳ; loa, tai nghe đạt trên 12 triệu bộ, bằng 119,07% kịch bản, tăng 45,15%; ô tô đạt 3.476 chiếc, tăng 73,8%; sản lượng sợi bông cotton đạt gần 243.780 tấn, tăng 22,31%; dầu thực vật đạt 264.270 tấn, tăng 21,09%. Những con số này cho thấy động lực tăng trưởng không tập trung ở một sản phẩm riêng lẻ mà đang được hình thành từ nhiều nhóm ngành, từ vật liệu xây dựng, dệt sợi đến điện tử, ô tô.

Cùng với tăng sản lượng tại các nhà máy đang hoạt động, việc hoàn thiện hạ tầng khu, cụm công nghiệp tiếp tục tạo dư địa phát triển. Trong 9 tháng, thành phố thành lập 6 cụm công nghiệp với tổng diện tích 363,27ha, khởi công 9 cụm công nghiệp với diện tích 516,84ha. Tại 7 cụm công nghiệp đang hoạt động, đã thu hút thêm 38 doanh nghiệp với tổng vốn đầu tư 1.027 tỷ đồng. Dự kiến quý IV, thành phố tiếp tục thành lập thêm 5 cụm công nghiệp.

Ông Omika Takeshi, Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Đô thị Amata Hạ Long, cho biết: Để đồng hành cùng mục tiêu tăng trưởng kinh tế trên 13% của thành phố Quảng Ninh và tiếp tục nâng cao sức hấp dẫn của khu công nghiệp, chúng tôi tập trung trước hết vào phát triển hạ tầng và quỹ đất chất lượng cao; đồng thời ưu tiên thu hút các dự án mang lại giá trị gia tăng cao, ít tác động đến môi trường như ô tô, điện, điện tử công nghệ cao và thiết bị sản xuất tiên tiến.

Từ kết quả 9 tháng, nhiệm vụ quý IV đặt ra rất cụ thể đối với ngành công nghiệp chế biến, chế tạo phải tăng thêm 1,18 điểm phần trăm so với mức tăng trưởng lũy kế 9 tháng để đạt mục tiêu cả năm 27,85%. Điều này đòi hỏi tốc độ tăng trưởng trong quý cuối năm phải cao hơn mức bình quân đã đạt, tạo đủ giá trị gia tăng để nâng tỷ trọng ngành trong GRDP lên trên 14%.

Nhà máy sản xuất sản phẩm công nghiệp chế biến, chế tạo của Công ty TNHH Tera Corp Việt Nam tại KCN Sông Khoai đang được đầu tư.

Muốn vậy, trước hết cần tập trung hỗ trợ các doanh nghiệp đang hoạt động nâng công suất, bảo đảm nguồn nguyên liệu, lao động, điện năng và điều kiện logistics; chủ động tháo gỡ khó khăn về đơn hàng, thị trường tiêu thụ. Với những ngành hàng có sản lượng tăng mạnh như điện tử, ô tô, xi măng, dệt sợi, cần rà soát khả năng tăng thêm sản lượng trong quý IV, xây dựng phương án sản xuất sát thực tế, tránh để gián đoạn dây chuyền hoặc thiếu nguyên liệu ảnh hưởng đến mục tiêu tăng trưởng.

Đặc biệt, 13 dự án đã đi vào hoạt động sản xuất, kinh doanh trong 9 tháng cần được hỗ trợ vận hành ổn định, từng bước nâng công suất thiết kế. Các dự án dự kiến hoàn thành trong quý IV phải được rà soát tiến độ cụ thể, tập trung tháo gỡ vướng mắc về thủ tục đầu tư, xây dựng, phòng cháy, chữa cháy, hạ tầng kỹ thuật và tuyển dụng lao động, tạo điều kiện sớm đưa sản phẩm ra thị trường.

Ông Trương Mạnh Hùng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Quản lý KKT Quảng Ninh, cho biết: Trong quý IV, Ban sẽ rà soát tiến độ từng dự án, tập trung tháo gỡ khó khăn để sớm đưa các nhà máy đủ điều kiện vào hoạt động; đồng thời phối hợp hỗ trợ doanh nghiệp hiện hữu nâng công suất, ổn định sản xuất. Mục tiêu là chuyển nhanh nguồn vốn đầu tư thành năng lực sản xuất thực tế, đóng góp trực tiếp cho tăng trưởng công nghiệp của thành phố.

Quảng Ninh đề ra mục tiêu tăng trưởng ngành công nghiệp CBCT 27,85%, nâng tỷ trọng đóng góp trong GRDP lên trên 14%, góp phần đưa tăng trưởng kinh tế cả năm vượt 13,21%. Nếu từng điểm nghẽn được tháo gỡ, từng doanh nghiệp tăng thêm đơn hàng, sản lượng, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo sẽ tiếp tục tạo sức bật quan trọng, góp phần đưa GRDP thành phố tăng trưởng trên 13,21%, khẳng định vai trò trụ cột trong cơ cấu kinh tế Quảng Ninh.