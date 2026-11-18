Ngày 18/11, tại thủ đô Manila, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam dự Lễ khai mạc Đại hội đồng liên Nghị viện Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) lần thứ 47 (AIPA-47) với chủ đề “Nghị viện bảo đảm một ASEAN hòa bình, thịnh vượng và lấy người dân làm trung tâm”.

Ngày 18/11, tại thủ đô Manila, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam dự Lễ khai mạc Đại hội đồng liên Nghị viện Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) lần thứ 47 (AIPA-47) với chủ đề “Nghị viện bảo đảm một ASEAN hòa bình, thịnh vượng và lấy người dân làm trung tâm”. Nhân dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi Thông điệp tới Đại hội đồng AIPA-47. Báo Nhân Dân trân trọng giới thiệu toàn văn Thông điệp:

Kính gửi Ngài Faustino “Bojie” Dy III, Chủ tịch Hạ viện nước Cộng hòa Philippines, Chủ tịch Đại hội đồng liên Nghị viện các nước ASEAN lần thứ 47.

Thay mặt Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, tôi xin gửi lời chào nồng nhiệt nhất tới Ngài Chủ tịch, các vị trưởng đoàn các nghị viện thành viên và quan sát viên, cùng quý vị đại biểu tham dự Đại hội đồng Liên nghị viện Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á lần thứ 47 (AIPA-47).

Đại hội đồng năm nay được tổ chức vào thời điểm rất ý nghĩa. Cách đây gần nửa thế kỷ, tại thủ đô Manila tươi đẹp, diễn đàn hợp tác nghị viện chung của khu vực mang tên Tổ chức Liên nghị viện Hiệp hội các nước Đông Nam Á (AIPO), tiền thân của AIPA - đã được thành lập và hôm nay chúng ta cùng chứng kiến một dấu mốc lịch sử nữa khi Nghị viện Quốc gia Timor Leste chính thức trở thành thành viên thứ 11 của AIPA. Từ đây, ngôi nhà chung của các nghị viện ASEAN thực sự trọn vẹn, đoàn kết và vững mạnh hơn, song hành cùng Cộng đồng ASEAN bước vào chặng đường phát triển mới.

Tôi xin chúc mừng Philippines trên cương vị Chủ tịch ASEAN và AIPA năm 2026 đã cùng các nước thành viên đưa con thuyền chung của khu vực vượt qua nhiều thử thách. Tôi đánh giá cao chủ đề của AIPA-47 “Nghị viện bảo đảm một ASEAN hòa bình, thịnh vượng và lấy người dân làm trung tâm”, phản ánh đúng những ưu tiên lớn của khu vực và những kỳ vọng chính đáng của người dân gửi gắm các cơ quan dân cử.

Gần 50 năm qua, AIPA luôn sát cánh cùng chính phủ các nước ASEAN trong mọi bước tiến phát triển của mình. Trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực biến chuyển nhanh chóng, phức tạp, sâu, rộng, khó lường, hơn bao giờ hết, các quốc gia thành viên ASEAN và các nghị viện thành viên AIPA cần tiếp tục củng cố khối đoàn kết, phát huy tinh thần đồng thuận và xây dựng cộng đồng, coi đây là nền tảng bảo đảm hòa bình, ổn định và phát triển bền vững; cần đẩy mạnh hợp tác thực chất, hiệu quả trên các lĩnh vực, tăng cường chia sẻ trách nhiệm và phối hợp hành động, ứng phó với những thách thức chung. Đồng thời, mỗi quốc gia cần chủ động củng cố sức mạnh nội tại và khả năng chống chịu, thích ứng với những biến động mới, qua đó góp phần xây dựng một ASEAN gắn kết, sáng tạo, tự cường và thịnh vượng.

Tôi cũng mong AIPA và các nghị viện thành viên tiếp tục phát huy vai trò lập pháp, giám sát và đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân. Các nghị viện cần góp phần xây dựng một khu vực hòa bình, ổn định và phát triển năng động, bảo đảm tuân thủ Hiến chương Liên hợp quốc, luật pháp quốc tế và Hiến chương ASEAN, theo đó đẩy mạnh hài hòa hóa pháp luật, tạo khuôn khổ thể chế thuận lợi cho kinh tế số, chuyển đổi xanh và đổi mới sáng tạo. Mỗi đạo luật, mỗi quyết sách cần mang lại lợi ích thiết thực cho người dân, nhất là phụ nữ, thanh niên và các nhóm dễ bị tổn thương, không để ai bị bỏ lại phía sau.

Như con thuyền balangay mà nước chủ nhà chọn làm biểu tượng cho Năm ASEAN 2026, ASEAN chỉ có thể vững vàng vượt sóng lớn khi các mái chèo cùng chung một nhịp, hướng về một bến bờ. Có thể khẳng định sự phát triển và phồn vinh của Việt Nam luôn gắn liền với sự thịnh vượng chung của ASEAN. Với tinh thần đoàn kết, đổi mới và hành động, Việt Nam sẽ tiếp tục cùng nghị viện các nước thành viên đóng góp thiết thực hơn vào các hoạt động của AIPA, góp phần xây dựng Cộng đồng ASEAN tự cường, năng động, sáng tạo và lấy người dân làm trung tâm.

Tôi tin tưởng rằng, dưới sự chủ trì của Ngài Chủ tịch AIPA-47, sự chuẩn bị chu đáo của Quốc hội Philippines, sự hợp tác chặt chẽ của các nghị viện thành viên và sự tham gia tích cực của các nghị viện quan sát viên, Đại hội đồng AIPA-47 sẽ thành công tốt đẹp.

Một lần nữa, xin gửi Ngài Chủ tịch cùng toàn thể quý vị đại biểu lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất!