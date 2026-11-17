Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tham dự AIPA-47 tại Philippines

Tham gia Đoàn có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Nguyễn Doãn Anh, Phó Chủ tịch Quốc hội; Lê Quang Mạnh, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội; Vũ Hải Hà, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội; các đồng chí: Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Thị Hoàng Vân; Trợ lý Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hoàng Hải; Đại sứ Việt Nam tại Philippines Lại Thái Bình. Đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam tham dự AIPA-47 có một số đại biểu Quốc hội, lãnh đạo Ủy ban của Quốc hội tham gia.

Chuyến công tác tham dự AIPA-47 của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng với hoạt động của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tham dự Hội nghị cấp cao ASEAN và các Hội nghị cấp cao liên quan là chuỗi hoạt động khẳng định sự coi trọng, ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại của Việt Nam đối với ASEAN cũng như AIPA. Chuyến công tác thể hiện Quốc hội Việt Nam là thành viên chủ động, tích cực, có trách nhiệm của AIPA, cùng các Nghị viện thành viên đưa hợp tác Nghị viện khu vực ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả; hướng tới hiện thực hóa Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2045, củng cố và phát huy vai trò trung tâm của ASEAN trong duy trì hòa bình, an ninh, ổn định ở khu vực.

Đây là dịp để Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp xúc, trao đổi với Lãnh đạo nước chủ nhà Philippines và các Trưởng đoàn các nước, thể hiện sự ủng hộ của Việt Nam đối với Philippines trên cương vị Chủ tịch ASEAN 2026 và Chủ tịch AIPA-47, góp phần làm sâu sắc quan hệ Đối tác chiến lược tăng cường Việt Nam-Philippines và quan hệ giữa hai cơ quan lập pháp, cũng như tăng cường hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam với các Nghị viện các nước thành viên và đối tác.