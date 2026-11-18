Ngày 18/11, tại thủ đô Manila, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam dự Lễ khai mạc Đại hội đồng liên Nghị viện Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) lần thứ 47 (AIPA-47) với chủ đề “Nghị viện bảo đảm một ASEAN hòa bình, thịnh vượng và lấy người dân làm trung tâm”

Đây là lần đầu tiên Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự Đại hội đồng AIPA trên cương vị Chủ tịch Quốc hội Việt Nam khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031.

Lễ khai mạc do Chủ tịch Hạ viện Philippines, Chủ tịch AIPA-47 Faustino “Bojie” G. Dy III chủ trì, với sự tham dự của lãnh đạo nghị viện các nước thành viên, nghị viện quan sát viên, Ban Thư ký AIPA, Ban Thư ký ASEAN, các khách mời và đối tác phát triển của AIPA. Trước lễ khai mạc, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng trưởng đoàn nghị viện các nước thành viên đã chụp ảnh chung.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự Phiên khai mạc AIPA-47. (Ảnh: TTXVN)

Phát biểu mở đầu buổi lễ, Tổng Thư ký AIPA Chem Widhya chúc mừng Philippines tổ chức thành công Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 49 và đánh giá cao sự gắn kết của chủ đề AIPA-47 với các ưu tiên của Năm Chủ tịch ASEAN 2026 về hòa bình, an ninh, thịnh vượng và trao quyền cho người dân; nhấn mạnh vai trò của việc duy trì đối thoại thường xuyên giữa kênh hành pháp và lập pháp trong hiện thực hóa Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2045. Tổng Thư ký AIPA đề cao ý nghĩa của Đại hội đồng lần này trùng vào dịp kỷ niệm 50 năm Hiệp ước Thân thiện và Hợp tác ở Đông Nam Á (TAC).

Chủ tịch Thượng viện AIPA Sherwin T. Gatchalian phát biểu. Ảnh: TTXVN)

Chủ tịch Thượng viện Philippines Sherwin T. Gatchalian nhấn mạnh nghị viện là tiếng nói của 700 triệu người dân ASEAN, đa dạng về văn hóa nhưng chia sẻ những giá trị chung. Trước những thách thức phức tạp hiện nay, không quốc gia nào có thể ứng phó đơn lẻ. Chủ tịch Thượng viện đề nghị tăng cường đối thoại, hợp tác trong khuôn khổ AIPA để chia sẻ kinh nghiệm và thúc đẩy hợp tác lập pháp, hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, phối hợp chặt chẽ giữa kênh lập pháp với kênh hành pháp để hiện thực hóa các cam kết khu vực.

Nhắc lại dấu mốc 50 năm ký Hiệp ước TAC, Chủ tịch Hạ viện Philippines, Chủ tịch AIPA-47 Faustino “Bojie” G. Dy III khẳng định các nguyên tắc nền tảng của Hiệp ước TAC như tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, không can thiệp, không sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình và hợp tác hiệu quả tiếp tục là “điểm neo” của khu vực. Chủ tịch AIPA-47 cho rằng thành quả tăng trưởng cần đến được với mọi người dân và các nghị viện nắm giữ công cụ để thực hiện mục tiêu này thông qua luật pháp, ngân sách và giám sát.

Chủ tịch AIPA-47 đề nghị các nghị viện chung tay ứng phó với các thách thức về an ninh mạng, lừa đảo trực tuyến và trí tuệ nhân tạo; tăng cường quan hệ đối tác ASEAN-AIPA; phát huy vai trò của nghị sĩ trẻ và nữ nghị sĩ trong tiến trình xây dựng Cộng đồng ASEAN. Khẳng định sự đa dạng của các nước ASEAN về lịch sử, thể chế và quy mô kinh tế sẽ trở thành lợi thế khi các nước sát cánh cùng nhau vượt qua khó khăn, Chủ tịch AIPA-47 chính thức tuyên bố khai mạc Đại hội đồng AIPA-47.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn với đại biểu đoàn Việt Nam dự Phiên khai mạc AIPA-47. (Ảnh: TTXVN)

Nhân dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi Thông điệp tới Đại hội đồng AIPA-47, chúc mừng Philippines trên cương vị Chủ tịch ASEAN năm 2026 và AIPA-47 đã cùng các nước thành viên đưa ASEAN vượt qua nhiều thử thách, đạt được nhiều kết quả hợp tác quan trọng và ghi nhận dấu mốc lịch sử khi Nghị viện Quốc gia Timor Leste chính thức trở thành thành viên thứ 11 của AIPA. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đánh giá cao AIPA đã luôn sát cánh với chính phủ các nước ASEAN trong mọi bước phát triển gần 50 năm qua.

Trước tình hình thế giới biến động nhanh, khó lường, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị ASEAN tiếp tục củng cố đoàn kết, đồng thuận và xây dựng cộng đồng, đẩy mạnh hợp tác thực chất, hiệu quả, nâng cao sức mạnh nội tại và khả năng chống chịu của các quốc gia thành viên để góp phần xây dựng một ASEAN gắn kết, sáng tạo, tự cường và thịnh vượng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng đề nghị AIPA và nghị viện các nước thành viên phát huy vai trò lập pháp, giám sát và đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân; đẩy mạnh hài hòa hóa pháp luật, tạo khuôn khổ thể chế thuận lợi cho phát triển bao trùm, bền vững.

Khẳng định sự phát triển của Việt Nam luôn gắn liền với sự thịnh vượng chung của ASEAN, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ Việt Nam sẽ tiếp tục cùng nghị viện các nước thành viên đóng góp thiết thực hơn vào các hoạt động của AIPA, góp phần xây dựng Cộng đồng ASEAN tự cường, năng động, sáng tạo và lấy người dân làm trung tâm.

Chiều cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn sẽ dự và phát biểu tại Phiên toàn thể thứ nhất Đại hội đồng AIPA-47.