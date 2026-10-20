Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chứng kiến trao văn kiện hợp tác Việt Nam-Đan Mạch

Ngày 20/10, tại thủ đô Copenhagen, trong khuôn khổ các hoạt động của Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam-Đan Mạch, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Nhà vua Vương quốc Đan Mạch Frederik X cùng các đại biểu cấp cao hai nước đã chứng kiến Lễ trao các văn kiện hợp tác giữa các bộ, ngành, địa phương hai nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Nhà Vua Đan Mạch Frederik X cùng các đại biểu và các doanh nghiệp hai nước. (Ảnh: TTXVN)

Các văn kiện gồm: Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Bệnh viện 19-8 (Bộ Công an) và Bệnh viện Đại học Aalborg (Đan Mạch) về khoa học đời sống, y sinh học tiên tiến, chuyển đổi số trong y tế, đổi mới sáng tạo và phát triển nguồn nhân lực.

Thỏa thuận hợp tác giữa Công ty cổ phần Du lịch Vietravel và Công ty Nordic Travel Associates (NTA) về chiến lược và phát triển sản phẩm.

Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Tập đoàn VinaCapital Logistics Holdings Ltd và Tập đoàn A.P. Moller Capital, hợp tác trong lĩnh vực logistics hàng không.

Trao văn kiện hợp tác giữa doanh nghiệp hai nước. (Ảnh: TTXVN)

Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Tổng Công ty phân bón và hóa chất dầu khí (Tập đoàn Công nghiệp-Năng lượng Quốc gia Việt Nam) và Tập đoàn Topsoe về thúc đẩy các giải pháp công nghệ trong lĩnh vực hóa chất, phân bón và năng lượng bền vững.

Thỏa thuận hợp tác giữa Công ty PTSC M&C và Công ty Semco Maritime A/S về tăng cường nguồn lực, phát triển thị trường dự án Trạm biến áp cho điện gió ngoài khơi.

Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Công ty cổ phần Hàng không Vietjet và Công ty Satair nhằm mở rộng hợp tác chiến lược về vật tư, chuỗi cung ứng và dịch vụ hàng không, hỗ trợ kế hoạch phát triển đội tàu bay và hoạt động của Vietjet.

Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Tập đoàn FPT và Viện Niels Bohr, Đại học Copenhagen, thiết lập khuôn khổ để hai bên nghiên cứu, thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực khoa học và công nghệ thông tin lượng tử.

Trao văn kiện hợp tác giữa doanh nghiệp hai nước. (Ảnh: TTXVN)

Biên bản ghi nhớ giữa Tập đoàn Hateco và Công ty APM Terminals (Tập đoàn Maersk) về việc hợp tác đầu tư nghiên cứu phát triển và vận hành ga hàng hóa đường sắt tại Hải Phòng.

Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Vietnam Airlines và Copenhagen Airport, nhằm thúc đẩy và tăng cường hợp tác trong lĩnh vực hàng không và vận hành sân bay.

Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Vietnam Airlines và Liên đoàn Công nghiệp Đan Mạch (Danish Industry) về phát triển các lĩnh vực hợp tác tiềm năng cùng có lợi, xem xét khả năng Vietnam Airlines trở thành thành viên của Danish Industry.

Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Vietnam Airlines và Scandinavian Airlines Systems, nhằm mở rộng hợp tác liên danh trong vận tải hành khách, vận tải hàng hóa, chương trình khách hàng thường xuyên, khách hàng doanh nghiệp, quản lý hệ thống phân phối mới.

Thỏa thuận hợp tác giữa Tập đoàn Công nghiệp-Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) và Tập đoàn Copenhagen Infrastructure Partners (CIP), triển khai phát triển dự án điện gió ngoài khơi Nam Trung Bộ 1.

Ý định thư giữa Ủy ban nhân dân thành phố Huế và Công ty Carlsberg về đầu tư mở rộng nhà máy Bia tại khu công nghiệp Phú Bài, thành phố Huế.

Trao văn kiện hợp tác giữa doanh nghiệp hai nước. (Ảnh: TTXVN)

Ý định thư giữa Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng và Công ty Carlsberg về cam kết đầu tư của Carlsberg Việt Nam giai đoạn 2026-2030.

Biên bản ghi nhớ giữa Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và Tập đoàn LEGO về triển khai Dự án hợp tác giáo dục STEAM.

Biên bản hợp tác giữa Bộ Công thương Việt Nam và Bộ Năng lượng, Khí hậu và Hạ tầng Đan Mạch về hợp tác trong lĩnh vực năng lượng.

Thời gian qua, kim ngạch thương mại hai chiều Việt Nam-Đan Mạch tăng trưởng tích cực; quan hệ thương mại giữa hai nước có cơ cấu bổ trợ rõ nét. Đầu tư cũng tăng trưởng tích cực. Hợp tác công nghiệp tập trung vào các lĩnh vực công nghệ xanh, sản xuất bền vững, tiết kiệm năng lượng và phát triển chuỗi giá trị carbon thấp. Hai bên thúc đẩy hợp tác trong các ngành công nghiệp chế biến, chế tạo, công nghiệp hỗ trợ, công nghệ môi trường và nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng trong sản xuất công nghiệp.

Thông qua các chương trình hợp tác kỹ thuật, Đan Mạch đã hỗ trợ Việt Nam triển khai nhiều hoạt động về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, xây dựng các mô hình sản xuất xanh, đánh giá tiêu hao năng lượng trong công nghiệp.