Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp lãnh đạo một số doanh nghiệp tiêu biểu của Đan Mạch

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Vương quốc Đan Mạch, sáng 20/10 (theo giờ địa phương), tại thủ đô Copenhagen, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Nhà vua Vương quốc Đan Mạch Frederik X đã gặp gỡ lãnh đạo một số doanh nghiệp tiêu biểu của Đan Mạch.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Nhà Vua Đan Mạch Frederik X gặp gỡ lãnh đạo một số doanh nghiệp tiêu biểu của Đan Mạch. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Cùng dự có Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam; lãnh đạo bộ, ngành, doanh nghiệp tiêu biểu của Đan Mạch và Việt Nam.

Tại cuộc gặp, đại diện các Tập đoàn: A.P. Moller-Maersk; LEGO Group; Carlsberg; Pandora; Copenhagen Infrastructure Partners (CIP); Vestas, bày tỏ tin tưởng và đặt nhiều kỳ vọng vào môi trường đầu tư tại Việt Nam.

Các ý kiến trao đổi tập trung về một số định hướng hoạt động dài hạn tại Việt Nam, đồng thời kiến nghị những nội dung cụ thể nhằm tạo điều kiện để tiếp tục đầu tư, mở rộng hoạt động tại Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ghi nhận sự hiện diện và đóng góp của các doanh nghiệp Đan Mạch tại Việt Nam cũng như cam kết đầu tư lâu dài của các doanh nghiệp.

Đánh giá cao việc nhiều doanh nghiệp hàng đầu của Đan Mạch đã lựa chọn Việt Nam là địa bàn đầu tư, sản xuất và kinh doanh lâu dài, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, doanh nghiệp Đan Mạch không chỉ mang nguồn vốn, mà quan trọng hơn là mang đến công nghệ, kinh nghiệm quản trị, tiêu chuẩn quốc tế, tư duy phát triển xanh và bền vững, góp phần nâng cao chất lượng dòng vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

Trong bối cảnh mới, Việt Nam và Đan Mạch cần đặt ra yêu cầu cao hơn trong hợp tác kinh tế; nâng cao chất lượng hợp tác, hàm lượng công nghệ, năng suất, năng lực đổi mới sáng tạo và mức độ tham gia của doanh nghiệp hai nước vào các chuỗi giá trị chiến lược.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và thành viên đoàn cấp cao Việt Nam dự cuộc gặp gỡ lãnh đạo một số doanh nghiệp tiêu biểu của Đan Mạch. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết, Việt Nam mong muốn cùng Đan Mạch mở rộng hợp tác sang những lĩnh vực mới, có giá trị gia tăng cao và có ý nghĩa chiến lược đối với tương lai của cả hai nước. Trong đó, hai bên ưu tiên chuyển đổi năng lượng và phát triển hệ sinh thái năng lượng tái tạo; cảng biển, logistics và vận tải biển xanh; kinh tế tuần hoàn; công nghệ môi trường và quản lý nước; nông nghiệp-thực phẩm bền vững; chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo, tự động hóa và sản xuất thông minh.

Hai bên cũng cần tăng cường kết nối giữa doanh nghiệp, viện nghiên cứu và cơ sở đào tạo; thúc đẩy nghiên cứu và phát triển (R&D), chuyển giao công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực quản trị, đáp ứng các tiêu chuẩn xanh, ESG và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị của các tập đoàn Đan Mạch.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chia sẻ, bám sát tinh thần của Nghị quyết số 10-NQ/TW về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, Việt Nam sẽ tiếp tục rà soát, hoàn thiện đồng bộ khung pháp lý về đầu tư, đất đai, quy hoạch, năng lượng, hạ tầng, khoa học-công nghệ và đổi mới sáng tạo theo hướng ổn định, minh bạch, nhất quán và có khả năng dự báo; kiên quyết cắt giảm các thủ tục không cần thiết, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, số hóa quy trình, có cơ chế phù hợp để xử lý những vấn đề mới phát sinh.

Việt Nam mong muốn các đối tác quốc tế không chỉ mang đến nguồn vốn mà còn là công nghệ, kinh nghiệm quản trị, nguồn nhân lực chất lượng cao và mạng lưới thị trường toàn cầu.

Qua những ý kiến trao đổi tại cuộc gặp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị các doanh nghiệp Đan Mạch nghiên cứu mở rộng đầu tư vào hệ thống cảng biển, cảng trung chuyển quốc tế, trung tâm logistics, kho vận thông minh, logistics hàng không, logistics đường sắt và các giải pháp quản trị chuỗi cung ứng hiện đại.

Các tập đoàn có năng lực về công nghệ, tài chính và quản trị tiếp tục đồng hành với Việt Nam trong phát triển năng lượng sạch, năng lượng tái tạo, điện gió, điện mặt trời, các nguồn điện ổn định và linh hoạt, hệ thống lưu trữ năng lượng, các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng.

Đối với lĩnh vực sản xuất tiên tiến, các tập đoàn quốc tế không chỉ đặt nhà máy gia công tại Việt Nam mà từng bước đưa các hoạt động có giá trị gia tăng cao hơn vào Việt Nam; hướng tới mục tiêu những sản phẩm được nghiên cứu, thiết kế, sản xuất tại Việt Nam có thể tiếp cận hàng trăm triệu người tiêu dùng trên thế giới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu các cơ quan Việt Nam ghi nhận đầy đủ những kiến nghị tại cuộc gặp. Đối với mỗi đề xuất khả thi, phải có đầu mối xử lý; với mỗi dự án tiềm năng, phải có lộ trình thúc đẩy và phải xác định rõ cơ quan chịu trách nhiệm xem xét, giải quyết các vướng mắc chính đáng.

Việt Nam sẵn sàng cùng Đan Mạch và cộng đồng doanh nghiệp hai nước kiến tạo những mô hình hợp tác mới, mở ra những không gian phát triển và cùng nhau tạo dựng những giá trị mới, vì sự thịnh vượng của hai quốc gia và vì một tương lai xanh, bền vững.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm kỳ vọng các doanh nghiệp tiếp tục lựa chọn Việt Nam là điểm đến đầu tư lâu dài, là cứ điểm sản xuất, trung tâm đổi mới sáng tạo và mắt xích quan trọng trong chuỗi giá trị toàn cầu; tăng cường liên kết với doanh nghiệp Việt Nam, chuyển giao công nghệ, phát triển nguồn nhân lực và cùng kiến tạo những giá trị mới.

Nhà nước Việt Nam cam kết lắng nghe, đồng hành, tháo gỡ khó khăn, tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, minh bạch và ổn định, để các doanh nghiệp yên tâm đầu tư, phát triển thành công, bền vững tại Việt Nam.