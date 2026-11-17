Tổng kết, trao giải các cuộc thi chào mừng thành lập thành phố và Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2026

Tối 17/11, Thành ủy tổ chức chương trình tổng kết, trao giải Cuộc thi sáng tác các tác phẩm thơ, âm nhạc, nhiếp ảnh chào mừng thành lập thành phố; Cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến “Tự hào công dân thành phố Quảng Ninh”; Cuộc thi trực tuyến “Đại sứ số” Quảng Ninh năm 2026 và Cuộc thi Chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ III năm 2026. Tới dự chương trình có đồng chí Quản Minh Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH thành phố; đồng chí Nguyễn Thị Hạnh, Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy; lãnh đạo UBND, Đoàn ĐBQH thành phố.

Đồng chí Quản Minh Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH thành phố, cùng các đồng chí lãnh đạo thành phố và các đại biểu tới dự chương trình.

Sau 3 tháng phát động, Cuộc thi sáng tác các tác phẩm thơ, âm nhạc, nhiếp ảnh chào mừng thành lập thành phố Quảng Ninh; Cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến Tự hào công dân thành phố Quảng Ninh; Cuộc thi trực tuyến Đại sứ số Quảng Ninh và cuộc thi Chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2026 đã nhận hàng nghìn tác phẩm thơ, âm nhạc, nhiếp ảnh đến từ 21 tỉnh, thành phố sáng tác về thành phố Quảng Ninh; hàng trăm nghìn lượt người tham gia cuộc thi trực tuyến "Đại sứ số", cuộc thi "Tự hào công dân thành phố Quảng Ninh" và hơn 1.300 tác phẩm dự thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Đồng chí Nguyễn Thị Hạnh, Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy, phát biểu tại chương trình.

Trong đó, Cuộc thi sáng tác các tác phẩm thơ, âm nhạc, nhiếp ảnh chào mừng thành lập thành phố Quảng Ninh tiếp nhận 2.335 tác phẩm của 837 tác giả. Ban Tổ chức cuộc thi trao 32 giải; đồng thời lựa chọn 80 tác phẩm có chất lượng nghệ thuật cao để trưng bày triển lãm và phục vụ công tác tuyên truyền, cổ động của Đảng.

Đồng chí Quản Minh Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH thành phố, trao giải cho 10 tập thể cộng đồng lan tỏa mạnh nhất Cuộc thi trực tuyến Đại sứ số Quảng Ninh năm 2026.

Cuộc thi Chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng có 1.370 tác phẩm dự thi, tăng 835 tác phẩm so với năm 2025. Ban Tổ chức cuộc thi đã lựa chọn ra 3 giải A, 6 giải B, 9 giải C, 14 giải Khuyến khích.

Đồng chí Quản Minh Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH thành phố, trao giải A cho các tác phẩm tham dự Cuộc thi Chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2026.



Đồng chí Nguyễn Thị Hạnh, Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy, trao giải B cho các tác phẩm tham dự Cuộc thi Chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2026.

Cuộc thi trực tuyến Đại sứ số Quảng Ninh năm 2026 thu hút 35.000 người đăng ký dự thi. Ban Tổ chức Cuộc thi ban hành Quyết định công nhận 10 tập thể cộng đồng lan tỏa mạnh nhất, 41 cá nhân học tập tích cực để trao giải.

Đồng chí Quản Minh Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH thành phố, trao giải Nhất cho các tác giả tham gia Cuộc thi sáng tác các tác phẩm thơ, âm nhạc, nhiếp ảnh chào mừng thành lập thành phố Quảng Ninh.

Đồng chí Vũ Thị Mai Anh, Phó Chủ tịch UBND thành phố, trao giải Nhì cho các tác giả tham gia Cuộc thi sáng tác các tác phẩm thơ, âm nhạc, nhiếp ảnh chào mừng thành lập thành phố Quảng Ninh.

Đối với cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến "Tự hào công dân thành phố Quảng Ninh" đã thu hút tổng số 160.353 lượt dự thi. Ban Tổ chức đã lựa chọn 39 người đạt giải, trong đó có 3 giải Nhất, 9 giải Nhì, 12 giải Ba, 15 giải Khuyến khích.

Đồng chí Nguyễn Thị Hạnh, Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy, trao các giải Nhất cho các tác giả tham gia Cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến “Tự hào công dân thành phố Quảng Ninh” và Cuộc thi trực tuyến “Đại sứ số Quảng Ninh năm 2026”.

Những kết quả trên cho thấy đây thực sự là đợt sinh hoạt chính trị - văn hóa rộng lớn, góp phần lan tỏa sâu sắc tình yêu, niềm tin, kỳ vọng của các tầng lớp nhân dân vào sự phát triển mạnh mẽ, toàn diện của thành phố Quảng Ninh.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH thành phố, trao giải Nhì cho các tác giả tham gia Cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến “Tự hào công dân thành phố Quảng Ninh” và Cuộc thi trực tuyến “Đại sứ số Quảng Ninh năm 2026”.

Phát biểu tại chương trình, đồng chí Nguyễn Thị Hạnh, Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy, ghi nhận, biểu dương các cơ quan, đơn vị, địa phương đã phối hợp triển khai thành công các cuộc thi; bày tỏ cảm ơn các tác giả, cán bộ, đảng viên, văn nghệ sĩ và nhân dân đã đóng góp vào thành công các cuộc thi. Đồng thời khẳng định, điều quan trọng nhất là kết quả các cuộc thi không chỉ là những con số hay giải thưởng, mà là tình yêu quê hương được thắp sáng, tạo nên động lực tinh thần to lớn cho thành phố trong chặng đường phát triển bứt phá.

Đồng chí Bí thư Thành ủy cùng các đại biểu tham quan trưng bày các bức ảnh tham dự Cuộc thi sáng tác các tác phẩm thơ, âm nhạc, nhiếp ảnh chào mừng thành lập thành phố Quảng Ninh.

Nhằm đưa những giá trị tư tưởng, tri thức và nhiệt huyết từ các cuộc thi lan tỏa sâu rộng vào thực tiễn đời sống, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy khẳng định, sau các cuộc thi, Ban Tuyên giáo Thành ủy sẽ phối hợp cùng các đảng bộ trực thuộc Thành ủy thực hiện số hóa, lưu giữ, trưng bày, luân chuyển trưng bày, xây dựng kỷ yếu và tuyên truyền sâu rộng trên các nền tảng số, báo chí và nhất là tuyên truyền ở cơ sở. Qua đó góp phần gắn văn học, nghệ thuật với giáo dục truyền thống và quảng bá hình ảnh, bản sắc, giá trị con người Quảng Ninh: Kỷ cương, đoàn kết, hào sảng, trí tuệ, nhân văn. Đồng thời, góp phần kiên định bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; nâng cao chất lượng giáo dục chính trị, tư tưởng; lấy thông tin tích cực và thành tựu thực tiễn làm nền tảng củng cố vững chắc "thế trận lòng dân".

Đồng chí Bí thư Thành ủy chụp ảnh lưu niệm cùng các cháu thiếu nhi tham dự chương trình.

Từ đó, góp phần xây dựng thành phố Quảng Ninh trở thành thành phố biển văn minh, hiện đại, mang thương hiệu di sản toàn cầu; phát triển nhanh, bền vững, hiện đại, đậm đà bản sắc, nhân văn và lấy sự hài lòng, niềm tin và hạnh phúc của nhân dân là thước đo của sự phát triển.