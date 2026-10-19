Quảng Ninh đoạt 4 giải Cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 6

Tối 18/10, Lễ trao giải Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 6 năm 2026 đã được tổ chức tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 Trung ương tham dự buổi lễ.

Các tác giả của Quảng Ninh đoạt giải Cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 6.

Với chủ đề "Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong kỷ nguyên phát triển mới", cuộc thi năm nay ghi nhận điểm mới nổi bật khi được tổ chức đồng bộ từ Trung ương đến cơ sở.

Ban Tổ chức đã nhận được hơn 905.000 tác phẩm dự thi, tăng trên 67% so với năm 2025, cao nhất từ trước đến nay, thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên, nhân dân và tác giả quốc tế tham gia.

Kết quả, Ban Tổ chức đã trao 12 giải A, 22 giải B, 39 giải C, 74 giải Khuyến khích, 18 giải Triển vọng cho các tác giả xuất sắc cùng Bằng khen cho 16 tập thể tiêu biểu.

2 tác phẩm của Quảng Ninh đạt giải Khuyến khích.

Trong đó, thành phố Quảng Ninh có 4 tác phẩm đoạt giải. Cụ thể, tác phẩm "Từ tình yêu lịch sử đến “Lá chắn số” và vai trò “Đại sứ lịch sử số”" của nhóm tác giả đến từ Trường TH, THCS, THPT Văn Lang, Ban Quản lý di sản thế giới vịnh Hạ Long – Yên Tử và phường Yên Tử đoạt giải C; tác phẩm "Lá chắn pháp lý bảo vệ nhân quyền tại Việt Nam – đập tan “ảo ảnh tự do tuyệt đối” trên không gian mạng" của tác giả đến từ Trường Chính trị Vũ Văn Hiếu và tác phẩm "Chính quyền địa phương 2 cấp: Cảnh giác trước luận điệu xuyên tạc về cán bộ cơ sở" của nhóm tác giả đến từ Báo và PTTH Quảng Ninh đoạt giải Khuyến khích. Tác phẩm "Lý tưởng, khơi dậy khát vọng của thanh niên thời đại số" của tác giả Nguyễn Mai Thương (Ủy ban MTTQ thành phố) đoạt giải triển vọng.

Ban Tuyên giáo Thành ủy động viên, chúc mừng các tác giả đoạt giải.

Cuộc thi là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, góp phần xây dựng thế trận lòng dân vững chắc trên mặt trận tư tưởng, nâng cao sức đề kháng trước các luận điệu sai trái, thù địch. Kết quả này củng cố niềm tin, tạo sự đồng thuận xã hội trong triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và tạo đà đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới.

Cũng tại buổi lễ, Ban Tổ chức đã phát động cuộc thi chính luận về Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 7 năm 2027.