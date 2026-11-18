Khai mạc trại sáng tác tổng hợp các chuyên ngành VHNT năm 2026

Chào mừng Ngày Văn hoá Việt Nam 24/11, sáng 18/11, tại phường Hạ Long, Liên hiệp Các hội VHNT thành phố Quảng Ninh tổ chức khai mạc trại sáng tác tổng hợp các chuyên ngành VHNT năm 2026.

Quang cảnh lễ khai mạc trại sáng tác.

Tham gia trại sáng tác có 100 hội viên thuộc các chuyên ngành: Văn học, âm nhạc, mỹ thuật, sân khấu, nhiếp ảnh, điện ảnh truyền hình. Trong khuôn khổ chương trình khai mạc, các hội viên đã cùng nhau trao đổi về kinh nghiệm sáng tác và công bố tác phẩm VHNT.

Nhiều tác phẩm âm nhạc được công bố trong trại sáng tác.

Chương trình nhằm định hướng sáng tác, nâng cao nhận thức chính trị, trách nhiệm xã hội và năng lực sáng tạo cho các văn nghệ sĩ. Theo kế hoạch, trại sáng tác kéo dài 15 ngày đến hết 3/12/2026.

Liên hiệp Các hội VHNT Quảng Ninh chúc thọ các hội viên tròn 70 tuổi.

Nhân dịp này, Liên hiệp Các hội VHNT Quảng Ninh tổ chức công bố các tác phẩm trong cuốn sách “Tuyển tập âm nhạc Quảng Ninh năm 2026” do NXB Văn học ấn hành và mừng thọ cho 34 hội viên tròn 70, 80 hoặc 90 tuổi.