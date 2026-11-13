Tổng thống Mexico bác bỏ tuyên bố của ông Trump, khẳng định không có đoàn người di cư nào đến biên giới Mỹ từ tháng 1/2025

Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum ngày 12/11 khẳng định không có đoàn người di cư nào đến biên giới Mỹ kể từ khi Tổng thống Donald Trump trở lại Nhà Trắng năm 2025. Tuyên bố được đưa ra sau khi ông Trump đe dọa tăng gấp đôi thuế quan đối với hàng hóa Mexico nếu nước này không ngăn chặn người di cư đi qua lãnh thổ.

Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum. Ảnh: AP

“Không có bất kỳ đoàn người di cư nào tiến về phía Bắc kể từ tháng 1/2025”, Tổng thống Mexico Sheinbaum nói tại cuộc họp báo thường kỳ.

Theo bà, một đoàn khoảng 600 người di cư di chuyển qua bang Chiapas ở miền Nam Mexico phần lớn đã giải tán sau khi các thành viên được thông báo rằng khả năng đến được Mỹ là “rất khó khăn”. Bà cũng cho biết chính quyền Mexico cũng đang đàm phán với một nhóm vài trăm người di cư Honduras khác, khuyến khích họ trở về nước.

Khi được hỏi liệu Mexico có sử dụng vũ lực để giải tán các đoàn người di cư hay không, bà Sheinbaum bác bỏ khả năng này, đồng thời cho biết giới chức nước này có “nhiều kinh nghiệm” trong việc đồng hành, hỗ trợ người di cư và giải thích rằng khả năng họ vượt biên vào Mỹ là rất thấp.

Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum (phải) và Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AP

Trước đó cùng ngày, ông Trump tuyên bố trên mạng xã hội Truth Social rằng Mỹ đang đối mặt với một làn sóng người di cư quy mô lớn sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ, trong đó đảng Dân chủ giành quyền kiểm soát Quốc hội.

"Các đoàn người di cư quy mô lớn đang hình thành và bắt đầu hành trình bất hợp pháp qua Mexico. Nhiều người trong số họ là những người mà các quốc gia khác không muốn tiếp nhận", ông Trump viết. Ông yêu cầu Mexico "phải ngăn chặn họ ngay lập tức", nếu không Mỹ sẽ "lập tức tăng gấp đôi thuế quan đối với Mexico".

Sau cuộc bầu cử, ông Trump bổ nhiệm Stephen Miller, người góp phần xây dựng các chính sách nhập cư cứng rắn của ông, làm Chánh Văn phòng Nhà Trắng.

Lời đe dọa áp thuế mới nhất của ông Trump được đưa ra trong bối cảnh Mexico và Mỹ tiếp tục đàm phán nhằm giảm hoặc xóa bỏ các mức thuế Washington áp lên một số mặt hàng của Mexico từ năm ngoái. Các cuộc đàm phán diễn ra song song với quá trình rà soát Hiệp định Mỹ - Mexico - Canada (USMCA), bắt đầu từ tháng 7.

Mexico đang tìm cách giảm đáng kể mức thuế 10% áp lên các mặt hàng không thuộc phạm vi điều chỉnh của hiệp định, cũng như mức thuế 25% đối với xe tải hạng trung và hạng nặng. Hai bên cũng thảo luận về mức thuế 50% đối với thép và nhôm, cùng mức thuế đối kháng 17% đối với cà chua Mexico.